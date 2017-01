Stretnutie D.Trumpa a šéfky Lockheed Martin priniesol pracovné miesta

dnes 16:16 -

Po kritike Donalda Trumpa šéfka amerického zbrojárskeho koncernu Lockheed Martin oznámila ofenzívu vo zvyšovaní zamestnanosti. „Počet pracovných miest vo Fort Worth rozšírime o 1800. A keď zoberieme do úvahy našu sieť subdodávateľov v 45 spolkových štátoch, pôjde o tisíce pracovných miest," povedala to Marilyn Hewsonová v piatok (13.1.) po stretnutí s Trumpom v Trump Tower v New Yorku. Sľúbila tiež, že za stíhačku F-35, ak to bude možné, bude žiadať menej.

Trump v decembri vyslovil nespokojnosť s požadovanou cenou za F-35. Pohrozil, že u konkurencie Lockheed Martin, Boeingu, sa bude informovať na možnosť nižšej ceny za podobnú stíhačku.