Američania obvinili Fiat: Ďalší emisný škandál a prepad akcií

Zdroj: reuters;ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 13:30 -

Akcie FCA vykázali rýchly pokles po správe, že maximálna pokuta môže dosiahnuť 4,6 miliardy amerických dolárov.

Na narýchlo zvolanej tlačovej konferencii všetky obvinenia poprel výkonný riaditeľ Fiat Chrysler Sergio Marchionne. Podľa jeho slov automobilka neurobila nič zlé a nikdy sa nepokúsila vytvoriť softvér, ktoré by pomocou detekcie testovacieho módu falšovalo údaje o emisiách. Spoločnosť tiež neplánuje v Spojených štátoch pozastaviť predaja naftových vozidiel modelového roku 2016.





Sergio Marchionne (vľavo)

Rozsah štvrtkového výpredaja sa môže ukázať ako neodôvodnený, hneď ako sa objavia ďalšie podrobnosti, tvrdí to Evercore v poznámke pre svojich klientov. Čo sa aj následne potvrdilo, v počiatočnom obchodovaní sa akcie FCA kótované na Milánskej burze otvára vyššie o viac ako 5 percent.





Fiat Chrysler obvinenia Washingtonu z toho, že niektoré jeho vozidlá skupiny obchádzajú emisné testy odmietol a to podľa trhu naznačuje, že pôjde zrejme o iný prípad, než bol emisný škandál nemeckej skupiny Volkswagen, ktorý mal pre firmu mnohomiliardové náklady. Sergio Marchionne v piatkovej talianskej tlači vyhlásil, že vyšetrovanie neovplyvní firemné finančné ciele pre budúci rok. "Ide o veľmi odlišný prípad, než bol Volkswagen. Na rozdiel od Volkswagenu, FCA po obvineniach USA opakuje, že dodržiava platné pravidlá," uviedla podľa agentúry Reuters maklérska firma ICBPI.



Americká Agentúra pre ochranu životného prostredia (EPA) vo štvrtok FCA obvinila z používania softvéru, ktorý umožnil obísť normy pre emisie oxidov dusíka, firme najmä vyčíta, že tento dodatočný softvér nenahlásila úradom. Vyšetrovanie sa týka približne 104 000 naftovým automobilom skupiny typu SUV a pick-up, predávaných na americkom trhu od roku 2014. Ide tak približne o jednu šestinu automobilov v porovnaní s aférou firmy Volkswagen.



Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts sektorový index si odpísal 2,8 % v reakcii na vyjadrenia amerického úradu EPA. V indexe sa nachádzajú spoločnosti Ferrari, Volkswagen, BMW, Michelin, Renault a Valeo.







Akcie automobilky Renault klesajú o 2,5 % v reakcii na správu, že francúzske úrady začali vyšetrovanie automobilky kvôli možným podvodom s emisiami. Vyšetrovanie sa začalo na podnet francúzskeho úradu pre ochranu spotrebiteľov. Agentúre Reuters to dnes povedal zdroj z úradu štátneho zástupcu.







Úrad pre spotrebiteľov vlani v novembri odovzdal prokuratúre poznatky ohľadom podozrenie, že Renault mohol manipulovať s emisiami oxidov dusíka pri niektorých naftových modeloch. Odovzdané materiály podľa zdroja obsahujú dokumenty, ktoré polícia zabavila pri raziách na pracoviskách Renaultu, záznamy rozhovorov s predstaviteľmi podniku a výsledky nezávislého testovania vozidiel Renault. Akcie Renaultu po správe klesli až o viac ako štyri percentá. Firma sa dnes zatiaľ k správe nevyjadrila. V novembri Renault v krátkom vyhlásení uviedol, že jeho motory vyhovujú európskym zákonom.



Automobilové emisie sa predvlani dostali do centra pozornosti, keď nemecký koncern Volkswagen priznal, že do približne 11 miliónov naftových áut po celom svete nainštaloval softvér umožňujúci manipulovať s testami zameranými na emisie oxidov dusíka. Americká vláda tento týždeň uzavrela s Volkswagenom po takmer roku a pol dohodu o urovnaní jeho emisného škandálu. Automobilka v rámci dohody priznala vinu a zaplatí 4,3 miliardy dolárov. EPA predvlani v septembri Volkswagen obvinila, že do takmer 600 000 naftových vozidiel inštaloval softvér na obchádzanie testov emisií a Volkswagen sa k tomu priznal. Volkswagen sa vlani dohodol, že na urovnanie civilných sporov s regulačnými úradmi, zákazníkmi a predajcovia v USA vynaložia až 17,5 miliardy dolárov.