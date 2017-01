Schäuble žiada ECB: Ukončite stimuly už v tomto roku

Zdroj: reuters

"Európska centrálna banka bude mať ťažkú ​​úlohu dostať sa z ultra-expanzívnej menovej politiky," povedal Schäuble denníku. "Bolo by to pravdepodobne správne, ak by sa ECB odvážila k touto kroku ešte tento rok". Schäuble dodal, že by to bolo "možné a nevyhnutné" pre zníženie daní budúcou vládou po septembrových voľbách v Nemecku. Schäuble uviedol, že by to mala byť až nasledujúca vláda, ktorá "uskutoční rozsiahlu reformu, čo sa týka firemných daní a dane z príjmu".



Rozpočtový prebytok Nemecka dosiahol v minulom roku vyše 6 miliárd eur, k čomu prispeli dobré výsledky ekonomiky a nižšie náklady na obsluhu dlhu. Oproti roku 2015 to síce znamená výrazný pokles, napriek tomu je to už tretí rok po sebe, čo Nemecko nemalo deficitný rozpočet. Na nemecké ministerstvo sa tak opäť zvyšuje tlak, aby financie využilo na skoršie zníženie daní a zvýšenie výdavkov, čo ale minister financií Wolfgang Schäuble odmieta a prebytok chce využiť najmä na zníženie dlhu.

Predpoklady, že Nemecko by malo dosiahnuť tento rok inflačný cieľ 3 percentá, by sa podľa Schäuble zhoršili, ak by pretrvávali obavy týkajúce sa súčasných nízkych úrokových sadzieb. Aj keď pripúšťa, že nepatrí k fanúšikom menovej politiky ECB, dodal: "ECB má mandát pre eurozónu, a robí to dobre."

Schäuble opäť popísal hlavným problém, že mnohé krajiny eurozóny neboli schopné zvýšiť konkurencieschopnosť, ako sa to požadovalo. "Problém je slabosť ostatných krajín, nie sila Nemecka," povedal.

Konzervatívny minister uviedol, že si to vyžadovalo veľké úsilie presvedčiť nemeckých občanov, že spoločná mena dokáže vytvoriť viac pracovných miest, sociálnych a obchodných výhod než rizík a negatívnych dôsledkov. "Ak chcete pomôcť Nemecku argumentovať, je nevyhnutné, aby sa Taliansko a ďalšie krajiny držali dohodnutých pravidiel.“





Schäubleho námestník Jens Spahn minulý týždeň povedal agentúre Reuters, že by bol žiaduci "opatrný štart do opustenia" expanzívnej menovej politiky ECB. ECB si kladie za cieľ infláciu tesne pod 2 percentá, ale to sa nedarí už roky. Odraziť defláciu sa centrálna banka snaží znížením úrokových sadzieb na nulu, zároveň spustila masívny a kontroverzný program nákupu dlhopisov. Schäuble a iní nemeckí zákonodarcovia už varovali ECB pred rizikom zvyšujúcej sa popularity euroskeptických strán, pokiaľ sa nastolený kurz čoskoro nezmení.

Nemecké federálne, štátne a miestne vlády a jej fondy sociálneho poistenia dokázali od roku 2008 ušetriť vďaka nízkym sadzbám 240 miliár eur, len v roku 2016 to bolo 47 miliárd eur, píše denník Handelsblatt s odvolaním sa na výpočty nemeckej centrálnej banky.



Rheinisch-Westfaelisches Institut für Wirtschaftsforschung, inštitút pre hospodársku politiku, odhaduje, že zvýšenie úrokovej sadzby o jedno percento by zvýšilo výdavky Nemecka na dlhovú službu o 21 miliárd eur ročne, uviedol Handelsblatt.