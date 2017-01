Zatkli vysokopostaveného slobodomurára a jeho sestru: Hackerský útok na tisícky účtov, medzi obeťami aj Draghi a Renzi!

Zdroj: Reuters

Rímsky súd nariadil zadržanie Giulia Occhionera a jeho sestry Francesci Maria Occhionerovej za krádež, nedovolené hackerstvo, či vyzradenie štátneho tajomstva. "Boli tam desiatky tisíc e-mailových účtov, medzi nimi účty patriace bankárom, obchodníkom a dokonca aj niekoľkým kardinálom vo Vatikáne," potvrdil Roberto Di Legami, vedúci špecializovanej policajnej kybernetickej jednotky, ktorá prípad vyšetruje.

Giulio Occhionero je vyštudovaný jadrový inžinier a spoluzakladateľ investičnej spoločnosti Westland Securities. V tomto prípade použil škodlivý malware na infikovanie e-mailových účtov, aby mohol urobiť "investície založené na insiderských informáciách," povedal Di Legami.

Medzi infikovanými účtami bol podľa zatykača aj Draghiho účet v banke v Taliansku, kde bol predtým guvernérom a Renziho osobný Apple účet, ktorý použil, keď bol ešte na poste premiéra. Renziho oficiálny e-mail, ako premiéra, bol rovnako cieľom útokov, povedal Di Legami.

Avšak Draghiho účet v ECB nebol na zozname, zdroj blízky prípadu sa vyjadril, že neexistuje žiaden dôkaz úspešného napadnutia účtu ECB.

Kybernetický zločin sa dostal do centra pozornosti po tom, čo americké spravodajské agentúry minulý týždeň uviedli, že za kybernetickou kampaňou zameranou na diskreditáciu demokratického kandidáta, Hillary Clintonovej, a pomoci pri zvolení za prezidenta Donalda Trumpa, stálo Rusko. "Nebol nájdený žiadny dôkaz, že by talianski hackeri konali v mene cudzích štátov," povedal Di Legami.

Occhionero bol vysoko postaveným členom slobodomurárskej lóže, ktorá je v Taliansku držaná v tajnosti, bol veľmajstrom najväčšej lóže v krajine, popisuje zatykač. Occhionero, čo v preklade znamená čierne oči, využil pri útoku vlastný malware s názvom "EyePyramid", čo je odkaz na vševidiace oko boha, tak ako je zobrazené na zadnej strane americkej dolárovej bankovky. Zatiaľ čo väčšina z hackerského útoku bola zameraná na e-mailové účty, našiel sa dôkaz, že sa páchateľom podarilo nainštalovať keylogger na niektorých počítačoch, čo im umožnilo vidieť každý úder do klávesnice, každý zadaný príkaz.

Ako vyplýva zo súdneho dokumentu, ukradnuté dáta boli uložené na serveroch v Prior Lake, v Minnesote, a Salt Lake City v Utahu. Federálny úrad pre vyšetrovanie servery zhabal a zaslal do Talianska, informoval Di Legami.

Vyšetrovanie začalo, keď sa prišlo na infikovaný e-mail, v apríli 2016, aj keď existujú dôkazy, že obaja páchatelia sa pomocou škodlivého softvéru venovali špionáži už od roku 2010.

Vyšetrovací spis zatiaľ hovorí o 18 000 napadnutých účtoch, kde sa podarilo identifikovať asi 2000 používateľských hesiel. Medzi nimi sú e-mailové adresy významných advokátskych kancelárií, firiem, účtovných firiem, finančnej správy, policajných úradníkov, ekonómov, ministerských úradníkov, Vatikánu, odborov a dokonca aj firiem na vymáhanie.