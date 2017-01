Povolanie baníka sa u verejnosti znevážilo, vravia baníci

dnes 12:46 -

Práca baníkov sa znevážila v pohľade laickej verejnosti. Povedal to po stretnutí s prezidentom SR Andrejom Kiskom predseda Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska Erik Sombathy. Verejnosť podľa neho nie je dostatočne informovaná o koncepcii baníctva. "Z nás baníkov, ktorí by sme mali vymýšľať dobývacie metódy, sa stávajú právnici, aby sme vôbec odôvodňovali potrebu baníctva nielen na Slovensku, ale aj v Európe," vysvetlil predseda.

Sombathy pripomenul, že na Slovensku je dostatok odborných pracovníkov, ktorí vedia posúdiť, čo v tejto oblasti potrebujeme. "My baníci vnímame súčasný pohľad na získavanie energetických surovín zo strany vlády ako veľmi rozumný," poznamenal. Na to, aby uniforma baníka neskončila v múzeu už len ako kus histórie, by sa mali do budúcnosti politici podľa predsedu združenia opierať o závery odborných banských inštitúcií. "Súčasný trend je taký, že o niekoľko rokov to môže tak byť, keď vymrie naša generácia," doplnil Sombathy.

Baníci prijali stretnutie s prezidentom podľa predsedu združenia s veľkou úctou. Ako povedal prezident Kiska, s baníctvom je spojená slovenská história. "Mnohé mestá, celé regióny vznikli vďaka baníctvu. Dokonca ešte aj môj prastarý otec prišiel z Talianska sem na Slovensko ako baník. Baníctvu vďačíme za veľa, za rozvoj miest, dediniek, regiónov," povedal prezident. Budúcnosť tohto povolania nevidí hlava štátu jednoducho. "Musíme uvažovať o tom, ako si udržať túto tradíciu. Ako využiť tú tradíciu v prospech rozvoja regiónov," dodal.