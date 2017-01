Prečo veriť investíciám do zlata: Nebuďte ovce, politická neistota a globálny vývoj predstavujú veľké riziká

Zdroj: Realclearmarkets;bloomberg

Nasledovanie davu nie je dobrá investičná stratégia, pretože obmedzuje ziskový potenciál. Aj tak sa ale väčšina investorov správa stádovito."Myslenie prvej úrovne je zjednodušujúce a povrchné a je ho schopný prakticky každý. Všetko, čo ľudia s takým myslením potrebujú, je názor na budúcnosť, ktorý vyzerá asi takto: 'Výhľad pre firmu je priaznivý, cena jej akcií porastie.' Myslenie druhej úrovne je hlbšie a komplexnejšie. Ľudia s týmto prístupom berú do úvahy veľa premenných," hovorí známy investor Howard Marks. Na mysli má predovšetkým tieto premenné:

- V akom rozsahu sa môžu budúce výsledky pohybovať?

- Aký výsledok podľa mňa nastane?

- Aká je pravdepodobnosť, že mám pravdu?

- Čo si o tom myslí väčšina?

- Ako sa môj názor líši od väčšiny?

- Ako sa súčasná cena zhoduje s názorom väčšiny a tým mojim?

- Je názor väčšiny, ktorý je zahrnutý v cene, príliš býčí, alebo príliš medvedí?

- Čo sa stane, keď sa ukáže, že má pravdu väčšina?

- A čo keď budem mať pravdu ja?

Podobný názor ako má Marks, prezentuje aj uznávaný burzový maklér Doug Kass. Na adresu investorov nie je príliš lichotivý, má ich za ovce. "Keďže akciové trhy sú ovládané zvieracími pudmi a ignorujú trh so zlatom, mali by sme si pripomenúť, prečo ich Keynes kedysi nazval práve zvieracie. Je to jednoducho preto, že zvieratá sú oveľa jednoduchšie ako ľudia," neberie si servítku pred ústa riaditeľ Seabreeze Partners Management.





Doug Kass

zlato a očakával pokles ceny na 1 050 dolárov za uncu. K poklesu skutočne došlo, ale až na konci roka 2015, kým v priebehu roka 2011 kov ešte stačil pridať viac ako tretinu. Dnes je Kass skôr na strane zlata, ktoré má podmienky pre rast. Prekvapuje ho, že súčasná politická neistota a globálny vývoj nemajú na zlato tak pozitívny vplyv, ako by sa dalo čakať.





Kass pripomína najmä tri fenomény, ktoré zmienil už vo svojom výhľade na rok 2017 a ktoré mu robia vzhľadom na vývoj na finančných trhoch asi najväčší starosti. Ani jeden z týchto faktorov pritom nie je žiadnou utópiou, ale reálnou možnosťou.

Prvým je "množstvo samoľúbych oviec, ktoré ovládajú finančné trhy",

druhým rýchlosť, s akou podľa neho trhy vytriezvejú z viery v zázraky pod taktovkou Donalda Trumpa, a tým posledným je možnosť, že sa na trhoch opäť stane niečo neočakávané.



Trump naháňal hrôzu už pred voľbami, lenže po jeho víťazstve sa trhy vydali prekvapivo smerom hore. Podobné zmeny nálady nie sú z dlhodobého hľadiska žiaduce a Kass upozorňuje, že prílišná názorová rozpoltenosť a tiež neskúsenosť Trumpovej administratívy nesľubuje konštruktívnu a kohéznu politiku. Súčasné nadšenie tak opäť môže byť rýchlo vystriedané vytriezvením, sklamaním a následným pesimizmom na trhoch. Trumpova administratíva podľa Kassa skrátka nemá víziu ani schopnosť účinne riadiť krajinu, akou sú USA.

Kass k trom faktorom pridáva aj tri problémy, ktoré ho prenasledujú posledné dva alebo tri roky.



Sú investori v dnešnom neistom svete bez papierových peňazí skutočne tak v bezpečí, ako sa to snažia tvrdiť trhy?

Je vôbec možné, v tak silne previazanom svete, aby USA boli "oázou prosperity" a motorom svetového rastu?

V čase, keď schopnosť a vôľa krajín G8 koordinovať riešenie svetových problémov upadá, vynára sa otázka, aká asi bude ich reakcia, keď sa začne všetko naozaj kaziť.

V súvislosti s týmito problémami vytiahol aj zopár amerických údajov. Napríklad to, že federálny dlh je 20 biliónov dolárov a celkový ročný deficit predstavuje ďalší bilión.







Celkový verejný a súkromný dlh je na úrovni 49 biliónov dolárov a každé zvýšenie sadzieb o 100 bázických bodov znamená zvýšenie nákladov na správu dlhu o 470 miliárd ročne, čo zodpovedá približne 2,5 % HDP. Tieto peniaze sa nedostanú do ekonomiky, ale smerujú k vlastníkom tohto dlhu.

"Aj keď je pre mňa ťažké zlato oceniť, pretože nemá vnútornú hodnotu, verím, že v roku 2017 šanca na to, že tento kov posilní, porastú," uzatvára Doug Kass. Nie čo na tom bude, zlato zdražuje aj napriek tomu, že americká centrálna banka v decembri prvýkrát po roku opäť zvýšila úrokové sadzby. To je faktor, ktorý zvyčajne svedčí v neprospech zlata, ktoré je na rast úrokových sadzieb citlivé. Podľa banky Credit Suisse je zlato prepredané a jej analytik Paul Mctaggart v pondelkovej poznámke radí správať sa na zlate "konštruktívne".

Tento rok ale podľa väčšiny názorov sa môžeme pripraviť na celý rad nepredvídateľných okamihov, čo by naopak pre zlato mohlo byť priaznivé. V ankete agentúry Bloomberg zazneli obavy z politického vývoja v Európe, ale aj v USA. Makléri so zlatom, ktorí v nej odpovedali, tvrdili, že v rast zlata, vnímaného ako uchovávateľ hodnoty v čase zvýšenej neistoty, veria najviac za rok. To je dobrá správa pre žltý kov, ktorý má za sebou najväčší kvartálny prepad za posledné dva roky.

Dopyt po fyzickom zlate podľa ekonómky Vyanne Laieovej z NAB v úvode kalendárneho roka podľa všetkého stúpla v súvislosti s blížiacim sa príchodom nového lunárneho roka v Číne. Počas neho si ľudia zvyčajne dávajú dary v podobe zlatých šperkov.