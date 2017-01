Čo je pre vás prijateľnejšie: Radšej investor, alebo obchodník?

Zdroj: iDnes

Foto: thinkstock

dnes 0:52 -

Oba prístupy sú odlišné, majú svoje pre i proti a nehodia sa pre každého. Okrem iného záleží na tom, do akej miery je človek ochotný riskovať, nakoľko aktívne sa chce zhodnocovaniu peňazí venovať a tiež aká panuje situácia na trhu. Vybrať si jednu z týchto rolí, nemusí byť definitívnym rozhodnutím

Trader

Obchodníka zaujímajú veľmi krátkodobé až strednodobé investičné horizonty pohybujúce sa spravidla v rámci od niekoľkých minút, dní či týždňov. Okrem klasických akcií a dlhopisov môže pracovať aj s rôznymi derivátmi, ako sú napríklad opcie alebo komoditné futures kontrakty. To mu dáva šancu na vyšší ako obvyklý zisk, ale zároveň je tiež vyššie riziko strát.

Investor

Má vždy oveľa dlhší časový horizont než obchodník, rádovo roky, ale skôr desaťročia. Tomu tiež zodpovedá obmedzenejší počet nástrojov. Investor spolieha na všeobecnú schopnosť trhov dlhodobo rásť. Tí obratnejší a znalejší môžu hľadať na trhu konkrétne podhodnotené firmy a nakupovať ich akcie. Menej skúsení sa potom dostávajú do sveta podielových fondov, kde si za určitý poplatok v podstate najímajú niekoho, kto túto prácu urobí za nich.

Obchodníkovi je jedno, či trh rastie, klesá, alebo ide do strany

Dobrý obchodník dokáže s rôznymi inštrumentmi generovať zisk vo všetkých spomenutých situáciách. Z toho vyplýva, že postrach investorov, niekoľkoročný prudko klesajúci trh, traderovi nerobí žiadne vrásky. Skôr naopak. Trader miluje silné trendy, na ktorých môže profitovať. Ich smer je mu ľahostajný. Od roku 2000 sme boli svedkami niekoľkých prudkých prepadov, ktoré výrazne znížili výnosy veľkej časti dlhodobých investorov. Naopak silne prospeli aktívnym obchodníkom. Tí mohli zarábať na raste, aj na poklese.

Trader sa nespolieha na to, čo vedia iní

Obchodník sa nemusí s nikým deliť o percentá zo svojej investície, za svoje výsledky je zodpovedný sám, a o svoje zisky sa delí len so štátom vo forme daní.





Byť traderom si vyžaduje čas

Zo začiatku to je veľa času. Bez vzdelania a postupne získaných skúseností to nefunguje. Ziskový trading predpokladá množstvo štúdia, trpezlivosti a sebavzdelávania, a to po mnohých stránkach. Nejde len o obchodné stratégie a ich osvojenie si, ale aj o vzdelávanie v odboroch podobných psychológii. Investície nič z toho nevyžadujú. Investor nakúpi svoje akcie či dlhopisy a o ich vývoj sa zaujíma skôr výnimočne.

Priveľa náhod

Trader sa vo svojich obchodoch stretáva s veľkou mierou náhodnosti. Čím kratší horizont, tým viac náhodných pohybov, ktoré môžu jeho obchod zhatiť. Stačí, aby do obchodu v jeho priebehu vstúpil naozaj veľký hráč, ktorý vychýli cenu do opačného smeru. Takáto situácia investora nezaujíma. Ani si ju nevšimne. Trader kvôli nej však môže prísť o peniaze. Ak je šikovný, potom príde len o vopred plánovanú sumu, ktorú si mohol dovoliť stratiť.

Silná psychika

Súčasťou tradingu sú straty a nie je ich málo. Každý si musí bez servítky priznať, ako sa dokáže s tak citlivou záležitosťou vyrovnať. Trader musí na straty privyknúť a na druhej strane zase generovať zisky, ktoré ich vo výsledku prekonajú. To však nie je vôbec jednoduché. Bez silnej psychiky sa v takomto biznise nezaobídete. Naopak pre dlhodobého investora je strata skôr imaginárny pojem. Môže mať pri svojom počínaní stratu najviac jednu a aj tá je z pohľadu štatistiky navyše veľmi nepravdepodobná.

Autorom je Václav Pech, investičný analytik spoločnosti Broker Trust