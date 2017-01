Keď praskne bublina, prídete o veľa: Za prepadmi na trhu hľadajte ľudský faktor

Zdroj: awealthofcommonsense

Foto: thinkstock

dnes 0:11 -

Michael Mauboussin ide v Mungerových šľapajach. Všetky jeho knihy, publikácie, prejavy a rozhovory zahŕňajú podnetné štúdie, anekdoty, dáta a myšlienky z najrôznejších odborov. Vo svojej ostatnej správe za Credit Suisse, sa Mauboussin púšťa do debaty, ktorá porovnáva výhody aktívneho a pasívneho investovania. Mauboussin sa odvoláva na štúdiu Blakea LeBarona, ekonóma z Brandeis University, ktorý sa vrhol na hĺbkový výskum v oblasti cien aktív a dynamiky prepadajúceho sa trhu.

O aktuálnom stave trhov sa hovorí, že sú viac či menej mikro a makro efektívne, alebo neefektívne. Predpokladá sa, že je stále veľmi ťažké vybrať si cenné papiere, pretože trh ako celok, môže byť poriadne vzdialený od reality. Vysvetlenia nie sú nikdy celkom jednoduché, ale vyzerá to, že za posledných 15 rokov sa opakoval asi nasledujúci scenár, ako ho opisuje LeBaron. Ak sa má trh zrútiť, väčšinou to dá najavo takto.



Predohrou kolapsu je vymiznutie rozmanitosti, agenti začnú používať veľmi podobné obchodné stratégie, začnú sa spoliehať na spoločný dobrý výkon. Vďaka tomu dochádza k miernemu zníženiu dopytu po akciách, čo by mohlo mať veľký destabilizujúci vplyv na trh. Ekonomický mechanizmus je v tomto prípade jasný. Obchodníci majú problém nájsť niekoho, kto predáva počas klesajúceho trendu, pretože všetci ostatní sa držia veľmi podobnej stratégie. To núti k veľkému cenovému poklesu a prečisteniu trhu. Homogenita sa tak premieta do zníženia likvidity trhu.

LeBaron v podstate opisuje stádovité chovanie. Hneď ako dostatočné množstvo ľudí naskočí do trendu alebo si osvojí rovnaký nápad, dynamika sa postupne vytráca až do okamihu, keď už sama o sebe nemá žiadnu podporu. Nikto nedokáže skutočne predpovedať, ako ďaleko tieto veci môžu ísť. Je to pekná definícia toho, ako sa vytvárajú bubliny.





Za najťažšie pri pôsobení na trhu sa považuje predikcia. Že spoznáte, alebo by ste sa to mali dozvedieť, že nakoniec dôjde k poklesu. Keď už ale k poklesu dôjde, nikdy neviete aký veľký nakoniec bude. Ak sa pozrieme na všetky dvojmiestne straty v indexe S&P 500 od roku 1928 do roku 2016, vidíme, ako často sa tieto straty objavujú v priebehu času. Pozrime sa na frekvencie, v ktorých sa priemerne objavovali určité prahové hodnoty v rovnakom časovom horizonte:



5 % straty - trikrát ročne

10 % straty - raz za rok

15 % straty - raz za dva roky

20 % straty - raz za tri až štyri roky

Priemerné historické výnosy vám nikdy nepovedia celú pravdu. Nedokážu pokryť dostatočný časový horizont, alebo cykly niekedy kopírujú priemery. Napriek tomu tieto čísla môžu byť poučné. Investori na akciových trhoch očakávajú, že môžu prísť o nejakú časť svojich peňazí pomerne často, spolieajú sa ale na následné korekcie. Občas ale prídu aj o slušné množstvo svojich prostriedkov, každých pár rokov. Srácajú tak veľa peňazí podobne ako keď sa opakujú olympijské hry.



Tieto definície nie sú v žiadnom prípade nič vedecké, a to čiastočne aj z dôvodu, že je ťažké vopred vedieť, čo sa bude diať ak sa prepadne istá časť trhu a aký to bude mať vplyv na inú oblasť. Iste, existujú určité premenné, ktoré môže u niektorých trhových strát vytvoriť horší výsledok ako u ostatných. Sú to ekonomické podmienky, ocenenie, preferencie investorov a pod. Ale v skutočnosti je to ľudský faktor, ktorý určuje, kedy sa veci pohnú. Kedy nastane korekcia, alebo sa býčí trend zmení na medvedí.



Skutočným problémom je, ak sa niekto snaží predpovedať, kedy sa tieto veci začnú diať, prečo sa stanú, alebo ako ďaleko to až zájde. Práve kvôli tomu sa spomína ľudský faktor. Len veľmi málo ľudí je schopných presne predpovedať činnosť celej skupiny účastníkov trhu, pretože trhy sú tvorené všetkými druhmi jednotlivcov, firiem a organizácií, ktorí majú protichodné ciele, nápady, aj túžby.

Pozrite sa na seba, ani vy osobne nemáte niekedy tušenie, ako sa budete cítiť zajtra ráno. Ako by niekto mohol dokázať predpovedať, ako sa milióny ďalších investorov budú chcieť zachovať o týždeň, mesiac, rok alebo desať rokov?

Preto je dobré, ak si pri investovaní spomeniete na mantru, ktorú si budete omieľať ak sa rozhodnete pre investovanie do akcií.

Akcie majú cykly, kedy je návratnosť veľmi slabá...

... Ja ale jednoducho neviem kedy to nastane.

Akcie budú mať korekcie...

... Ja ale jednoducho neviem kedy to nastane.

Akcie nastúpia medvedí trend...

... Ja ale jednoducho neviem kedy to nastane.



Akcie sa prepadnú...

... Ja ale jednoducho neviem kedy to nastane.

Toto vám pomôže uvedomiť si, že hoci si myslíte, že viete, čo sa nakoniec stane, nemáte žiadnu kontrolu nad tým, kedy a prečo sa to stane.



Autorom je Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management pre detailné investičné plány a správu portfólií inštitúcií a jednotlivcov.