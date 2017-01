Štúdia: Prečo by ľudia po štyridsiatke nemali pracovať viac ako 25 hodín týždenne

Zdroj: ČTK

Výpadky pamäte, slabá duševná činnosť a schopnosť uvažovať. To všetko sa odráža v nižšej produktivite práce. Výsledky štúdie publikoval Inštitút aplikovaného ekonomického a sociálneho výskumu v Melbourne.

Podľa vedcov existuje komplexný vzťah medzi prácou a inteligenciou. Ak účastníci výskumu pracovali menej ako 25 hodín týždenne, potom zrejme ich práca viedla k zvyšovaniu duševnej kapacity, ale hneď ako pracovali viac ako 25 hodín týždenne, nastala rýchlo opačná situácia. "Práca zrejme spočiatku mozgové bunky stimuluje. Na určitom stupni ale vstupuje do hry stres spojený s fyzickou a duševnou prácou a priaznivý vplyv práce začína potierať. Príliš veľa práce z hľadiska kognitívnych funkcií predstavuje väčšie zlo, než keď nepracujeme vôbec," citoval taliansky denník Corriere della Sera Colina McKenzieho z japonskej Univerzity Keio.





Účinky práce u osôb mladších než štyridsať rokov môžu byť menej zjavné. "Usudzujem, že schopnosť obnovy mozgu u mladších osôb je rôzna," uvádza McKenzie. "Mladí ľudia bývajú odolnejší proti účinkom dlhých pracovných zmien," dodáva. Ľudia po štyridsiatke sú v takej fáze života, kedy sa často musia starať o malé deti alebo o starých rodičov. To im dodáva sociálnu úlohu zásadného významu a účinky intenzívnej práce na ich mozog sú komplexnejšie.

V súvislosti so zvyšujúcim sa dôchodkovým vekom v celom svete výsledky štúdie naznačujú, že ak pracujeme viac a dlhšie, nezvyšuje to našu produktivitu. Práve naopak: tri dni práce do týždňa, teda asi 25 hodín, čiže čiastočný pracovný úväzok, sa zdá byť produktívnejšou voľbou pre tých, ktorí prekročili štyridsiatku.

Kým v Taliansku to znie ako kacírstvo, pre Švédov ide skôr o potvrdenie nového trendu. Niektoré firmy v tejto škandinávskej krajine totiž experimentujú so zavedením šesťhodinového pracovného času ako štandardu.