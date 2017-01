Šesť najvýznamnejších otázok roku 2017 z pohľadu investora

Zdroj: Financial Times

Ako sa Európa a Veľká Británia vysporiadajú s Brexitom?

Libra je síce až ôsmou najobchodovanejšou menou na svete, avšak jej kurz k euru bude v tomto roku pod drobnohľadom. Bude totiž slúžiť jednak ako meradlo politického rizika a tiež môže predstavovať významnú investičnú príležitosť. Pozícia Londýna ako najväčšieho finančného centra na svete je spochybňovaná úvahami o takzvanom tvrdom Brexite. Ten by priniesol úplné odtrhnutie Británie od spoločného európskeho trhu, obnovenie hraníc a pravdepodobne aj prudký pokles dopytu po britských investičných aktívach. Podľa niektorých investičných bánk tak bude libra k euru naďalej slabnúť. Ale Brexit bude mať dopady aj na dianie v kontinentálnej Európe. Môže totiž ovplyvniť vývoj v krajinách ako je Francúzsko, Holandsko, Taliansko a Nemecko, kde sa tento rok budú konať významné voľby. Ak svoje pozície upevnia protieurópske strany, ktoré požadujú odstúpenie od spoločnej európskej meny, môže sa na budúcnosť eura začať pozerať s väčšou skepsou i Nemecko.





Obnoví sa rovnováha na trhu s ropou?

V centre pozornosti bude vývoj na strane ponuky. Investori budú hodnotiť, či krajiny ako Saudská Arábia a Rusko skutočne znížia objem ťažby po tom, čo sa na tom na konci minulého roka dohodli. Pozorne budú sledovať aj vývoj bridlicovej ťažby v USA a obnovenie ťažby v Líbyi a Nigérii, ktoré sa dohody o jej znížení nezúčastňujú, ale ktoré trápia pokračujúce vnútorné konflikty. Michael Wittner zo Société Générale tvrdí, že pokiaľ nebude ohľadom týchto otázok jasno, trh bude vyčkávať a ceny ropy sa budú držať blízko súčasných úrovní.





Je už bezpečné investovať do globálnych bánk?

Bankové akcie v Japonsku, Európe a Spojených štátoch si v druhej polovici roka 2016 pripísali dvojciferné zisky, zatiaľ čo v prvom polroku doliehali na sektor obavy z nízkej ziskovosti a tlak negatívnych sadzieb spolu s prísnou reguláciou. Podľa investorov je základom súčasného optimizmu očakávanie zvýšenia sadzieb a silnejšieho ekonomického rastu. Ten by mal ťažiť z prechodu od monetárnej k fiškálnej stimulácii. Vyššie sadzby sa prejavia pozitívne na ziskovosti bánk, pretože porastie rozdiel medzi sadzbami z pôžičiek a z vkladov. Otázka zdravia bankového sektora však stále nie je úplne jasná, a to najmä v Európe.





Dôjde k utiahnutiu finančných podmienok?

K prudkému rastu sadzieb v USA došlo naposledy v roku 1994 a vtedy trhy tento proces podcenili. Počas piatich mesiacov tak výnosy desaťročných vládnych obligácií vzrástli o dva percentuálne body. Teraz zase trhy stále veria tomu, že vo Fede prevažujú hrdličky. Lenže pri očakávanom 2 % raste ekonomiky a nízkej nezamestnanosti by mali byť sadzby znateľne vyššie než teraz. Ak by sa Fed rozhodol konať rýchlejšie, než sa teraz čaká, na trhy by takýto krok doľahol veľmi citeľne. Po roku 1945 prebehlo 12 cyklov uťahovanie monetárnej politiky a v 6 prípadoch sa do dvoch rokov od ich začiatku dostavila recesia.

Majú rozvíjajúce sa trhy to najhoršie už za sebou?

Volebné víťazstvo Donalda Trumpa pomohlo vyspelým trhom, ale negatívne doľahlo na rozvíjajúce sa trhy. Kapitál z nich začal utekať tempom, ktoré nebolo zaznamenané od roku 2013, mexické peso a turecká líra sa prepadli na rekordne nízke úrovne. Tomuto trendu doposiaľ unikalo len Rusko, a to čiastočne vďaka doterajším vrelým vzťahom medzi Trumpom a Putinom. Všeobecne sa čaká na to, či sa Trumpove hrozby ohľadom protekcionizmu a taríf premení do konkrétnych krokov.





Bude tento rok viac emisií na kapitálových trhoch?

V ostatnom čase bol americký trh s IPO v útlme, podľa niektorých názorov by sa ale tento rok mala situácia výrazne zlepšiť. J.D. Moriarty z Bank of America Merrill Lynch sa domnieva, že najviac viditeľné to bude v druhom štvrťroku tohto roka. Podľa bankárov by novej vlne emisií mala pomôcť "Trumpova rally". Tie najatraktívnejšie technologické spoločnosti sa akciovému trhu v posledných rokoch vyhýbali a namiesto toho získavali prostriedky z netrhových zdrojov. Teraz ale spoločnosť Snap plánuje najväčšie IPO za niekoľko posledných rokov a dúfa, že vďaka nemu získa 20 - 25 miliárd dolárov. Pokiaľ bude toto IPO skutočne úspešné, mohlo by k podobnému kroku zlákať aj ďalších technologických "jednorožcov", teda neobchodované spoločnosti, ktorých valuácia prekračuje 1 miliardu dolárov.