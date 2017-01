dnes 21:10 -

Trhy sa stále na rozbehu

Utorok bol pre trhy v Európe a Amerike opäť chudobnejší na makroekonomické dáta. Odlišná situácia bola na východe, kde v Číne boli zverejnené cenové indexy, a to hneď oba, spotrebiteľský a index cien výrobcov. Index spotrebiteľských cien mierne nenaplnil očakávania analytikov a z predpovedaných 2,2% dosiahol len 2,1%. Naproti tomu, index cien výrobcov prekonal predpovede pomerne značne o vyše jedno percento, a teda dosiahol úroveň 5,5% naproti predpokladaným 4,6%. Môžeme teda do budúcnosti očakávať aj zvýšenie cien spotrebiteľských, keďže výrobcovia nám podali správe, že ceny, ktoré platili, a ktoré si budú účtovať vzrastú. Pre Euro- americkú oblasť to môže znamenať nárast importných cien z Číny. V Európe za zmienku stojí zverejnená miera nezamestnanosti vo Švajčiarsku, ktorá naplnila očakávania trhu do bodky. Aktuálne je teda 3,3%. Druhým údajom je zverejnená mesačná zmena priemyselnej produkcie vo Francúzsku. Tá presiahla očakávania, ktoré boli na úrovni 0,5% a dostala sa až na 2,2%. Európske akciové indexy dnes končili v zelených číslach, Sotxx Europe 600 pridal o 0,11%, nemecký DAX zvýšil o 0,17%, FTSE 100 je hore o 0,33% a francúzsky CAC dnes veľmi tesne ale neskončil v červenom a to o presne 0,01%.

Na americkom kontinente utorok priniesol zaujímavé správy Kanada. Tu boli uverejňované stavebné indexy. Konkrétne stavebné povolenia, ktoré nie len, že nenaplnili očakávaných 2,4% , ale, aj keď len veľmi jemne, dosiahli záporných hodnôt na úrovni -0,1%. Druhým vyhlasovaným ukazovateľom boli reálne začaté stavby, ktorých tento mesiac bolo 207 tis. pri očakávaných 187 tis. USA dnes prinieslo akurát index stavu malých podnikov. Ten prekonal predpoveď 99,6 bodu o vyše šesť bodov a skončil tak na 105,8 bodov. Tiež vzrástli aj zásoby veľkoobchodníkov o 1% namiesto očakávaných 0,9%. Akciovým indexom sa darilo nasledovne: Dow Jones -0,16%, S&P 500 +0,06, NASDAQ +0,36%.