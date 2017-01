V stredu o sprísnení podmienok pre nezamestnaných

dnes 16:46 -

Vláda by mala v stredu rokovať o návrhu novely zákona o službách zamestnanosti, ktorým sa majú sprísniť podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie na úradoch práce. Ak nezamestnaný predčasne opakovane skončí do jedného mesiaca zamestnanie sprostredkované úradom práce, pol roka sa nebude môcť vrátiť do evidencie uchádzačov o prácu. Rezort práce a sociálnych vecí chce okrem toho evidovaným nezamestnaným zakázať prácu v pracovnom pomere a obmedziť prácu na dohodu na najviac 40 dní v roku. Evidovaný nezamestnaný tiež nebude môcť popri evidencii na úrade práce pracovať u zamestnávateľa, u ktorého si zarábal pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Novela zákona tiež zakazuje prácu popri zotrvaní v evidencii úradov práce u zamestnávateľa, ktorý nezamestnaného v rámci výberového konania organizovaného úradom práce odmietol vziať do práce počas predošlých šiestich mesiacov.

Minister dopravy Árpád Érsek by mal na rokovanie vlády predložiť návrh strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030. Materiál identifikuje kľúčové úzke miesta na dopravnej infraštruktúre a v oblasti verejnej osobnej a nemotorovej dopravy, ako aj v oblasti prevádzky, údržby a organizácie dopravy. "Na základe problémov a potenciálnych faktorov rozvoja identifikovaných v analytickej časti bola vo väzbe na európske strategické a rozvojové dokumenty definovaná cieľová rozvojová vízia s horizontom roku 2030, strategické globálne ciele, horizontálne a modálne špecifické ciele a opatrenia," uviedlo ministerstvo dopravy.

Ministri by mali zaoberať aj návrhom novely atómového zákona. Navrhovaná novela zákona má prispieť k dosahovaniu cieľa vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení v Slovenskej republike a k jej neustálemu zvyšovaniu. "Tento cieľ sa dosiahne posilnením regulačného rámca spadajúceho do pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky ako vecne príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy pre oblasť dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení," uviedol Úrad jadrového dozoru SR ako predkladateľ navrhovanej novely zákona.

Vláda by mala schváliť aj návrh novely zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Novelou zákona sa majú nahradiť časti prílohy k zákonu, ktorá upravuje uznávanie diplomov o špecializácii. "Uvedená príloha sa mení na základe skutočnosti, že niektoré členské štáty oznámili Európskej komisii aktualizáciu legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier, zubných lekárov, pôrodných asistentiek, farmaceutov, veterinárnych chirurgov a architektov," objasnilo ministerstvo zdravotníctva.

Súčasťou rokovania vlády má byť aj správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike, ako aj návrh postupu naloženia s 0,46-percentným podielom štátu v spoločnosti RVS, a.s.