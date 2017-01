Mesto Nitra pripravuje výstavbu 35 nájomných bytov na Čermáni

dnes 15:01 -

V nitrianskej mestskej časti Čermáň by malo pribudnúť 35 nových nájomných bytov. Situované by mali byť na mieste súčasnej ubytovne na Hlbokej ulici. Zámer výstavby nájomných bytov schválilo mestské zastupiteľstvo. Rodiny s deťmi, ktoré v súčasnosti žijú v ubytovni, by mali byť presunuté do inej lokality, pravdepodobne na Súľovskej ulici, kde plánuje mesto postaviť novú ubytovňu.

Rozloha jednoizbových bytov bude okolo 42 štvorcových metrov. Celkové náklady na výstavbu sú predbežne vyčíslené na 1,074 milióna eur. „Predpokladaná cena nájomného bytu v tejto lokalite by mala byť štandardná, od troch do 3,5 eura za štvorcový meter," povedal primátor Nitry Jozef Dvonč. Mesto chce na výstavbu získať dotačnú podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Posledným možným termínom na podanie žiadosti o podporu projektu je 15. január.

Mesto chce výstavbu nájomných bytov podporovať aj v budúcnosti. V súčasnosti už má pripravený projekt na výstavbu 96 nájomných bytov v lokalite Diely - Viničky. V prípade výstavby tohto projektu by sa však musela aktualizovať projektová dokumentácia a stavebné povolenie, ktoré momentálne nie je platné. Územný plán umožňuje aj dostavbu bytov v rámci polyfunkčných území Nitry, zároveň má mesto spracovaný materiál Rozvojové impulzy pre mesto Nitra. Ďalšou možnosťou je výstavba nájomných bytov v mestských objektoch, ktoré nie sú v súčasnosti využívané.