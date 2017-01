Poštová banka sa mení a zameria sa aj na novú cieľovú skupinu

dnes 12:31 -

Poštová banka sa rozhodla zmeniť imidž a zároveň prinesie nové produkty ako napríklad úvery na bývanie. Ako na utorkovej tlačovej konferencii povedal generálny riaditeľ Poštovej banky Andrej Zaťko, mení sa trh, na ktorom banka pôsobí a menia sa aj klienti. “Cítime, že sa musíme niekam posunúť,“ skonštatoval Zaťko. Cieľom je do roku 2020 zdvojnásobiť počet aktívnych klientov. Banka plánuje podľa Zaťka výrazný organický rast a pozerá sa aj po možných akvizíciách a spoluprácach.

Podľa Zaťka je slovenský bankový trh extrémne saturovaný. Na Slovensku pôsobí podľa neho päť veľkých bánk, ktoré vlastnia väčšinu trhu. Zároveň banky musia fungovať v tvrdej a striktnej regulácii. K tomu klienti vedia, že môžu prejsť z banky do banky kedykoľvek. Taktiež banky musia fungovať v prostredí extrémne nízkych úrokových sadzieb. “Preto vzniká veľká trhová konkurencia, najmä v oblasti hypoték. A preto sme sa rozhodli, že je čas na zmenu, aby sme boli konkurencieschopní,“ pokračoval Zaťko.

Banka chce rozšíriť segment klientov, ktorý plánuje obslúžiť. Poštová banka bola doteraz dominantná v slabších regiónoch. "Musíme ísť aj do stredne veľkých miest," uviedol Zaťko. S tým podľa neho súvisí rozširovanie pobočkovej siete. Najbližších desať rokov bude pre banku vlastná sieť veľmi zásadná, chce ju rozšíriť na zhruba 60 až 65 pobočiek po celom Slovensku.

Zo Slovenskej pošty banka stiahla viacero produktov. "Chceme ich poskytovať priamo vo vlastnej pobočkovej sieti," pokračoval Zaťko. Doplnil však, že spoluprácu so Slovenskou poštou banka nechce oslabiť, zmluvu majú na ďalších zhruba desať rokov. Ďalšou zmenou je cieľová skupina. "Poštová banka bola vždy označovaná ako stará dáma bankového trhu. Chceme sa začať orientovať aj na strednú generáciu, mladších ľudí a rodiny," skonštatoval Zaťko.

Produkty bude banka zavádzať postupne. Prioritné sú pre ňu úvery na bývanie, ktoré chce zaviesť ešte v tomto roku. “Máme produkt už nachystaný, čakáme na správnu príležitosť,“ pokračoval Zaťko. Úrokové sadzby už našli podľa neho svoje dno a v krátkom čase príde aj Poštová banka s týmto typom úveru. Novinky plánuje aj v oblasti bezúčelových úverov, neskôr má v pláne na trh priniesť aj kreditné karty. Posilniť chce aj oblasť korporátnej klientely s poskytovaním úverov pre podnikateľov.

Poštová banka vznikla na konci decembra 1992 a svoju činnosť začala 1. januára 1993. Na základe zmluvy so Slovenskou poštou predáva svoje produkty a služby aj prostredníctvom vyše 1 500 pôšt umiestnených na celom území Slovenska. Ku koncu júna 2013 bol ešte vyše 90-percentným vlastníkom banky Istrokapital, no od júla 2013 skupina J&T vlastní majoritu.