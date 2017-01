Pred zatvorením obchodov cez sviatky by sa mal zistiť názor ľudí

dnes 10:31 -

"Spotrebiteľ si zvykol za tie roky na služby obchodu aj vo sviatky," pripomenul. Oklieštia sa tak podľa neho možnosti nákupu pre ľudí a takéto rozhodnutie považuje za jednostranné. Nikto sa totiž nepýtal na názor spotrebiteľov a zamestnancov v obchode.



"Pred takýmito rozhodnutiami by sa mal urobiť prieskum názorov spotrebiteľov, ale aj zamestnancov maloobchodných prevádzok," zdôraznil. Mnohí zamestnanci obchodu si totiž podľa neho vzhľadom na nízku mzdu radi privyrábajú cez sviatky. Vtedy si totiž príplatkami môžu prilepšiť.V mnohých iných a menej dôležitých veciach sa podľa Drahovského robia prieskumy, tak prečo nie aj v takomto prípade. "Je to dôležitá vec, ktorá sa týka veľkého počtu ľudí," dodal analytik.Argument, že aj v zahraničí sú obchody zatvorené počas sviatkov a nedieľ, má však podľa neho aj druhú stranu mince. A teda, že v zahraničí sú čerpacie stanice, ktoré sú otvorené aj v tieto dni, veľmi dobre zásobené potravinárskym tovarom. Slúžia tak podľa Drahovského ľuďom, ktorí si potrebujú akútne nakúpiť. "U nás nie je taká situácia, okrem možno Bratislavy," dodal.Ani navrhovanú výnimku z tohto pravidla pre živnostníkov nepovažuje za najšťastnejšiu. "Tým, že sa navrhuje, aby živnostníci mohli mať otvorené prevádzky počas sviatkov, sa vytvára nerovnovážna pozícia na trhu," doplnil analytik.Návrh na zatvorenie obchodov počas všetkých štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja, teda celkovo 15,5 dní do roka, odsúhlasili v pondelok 9. januára na rokovaní tripartity predstavitelia vlády, odborov a zamestnávateľov. So zámerom prišli koaliční poslanci Ján Podmanický a Marián Kéry (obaja Smer-SD).Zmeny by sa nemali dotknúť živnostníkov, čerpacích staníc či hotelov. Novela by mala byť predložená na februárovú schôdzu parlamentu a jej platnosť sa navrhuje od 1. mája tohto roka. Ak sviatok pripadne na nedeľu, tak sa bude aj na tento deň vzťahovať obmedzenie.