5 ekonomických termínov, ktoré by sme mali vedieť používať všetci

Zdroj: Bloomberg

Foto: thinkstock

dnes 0:01 -

Existuje veľa ekonomických výrazov, ktoré by normálny človek mohol považovať za veľmi zaujímavé, dokonca aj užitočné, ak by sme chceli premýšľať o politike. Je smutné, že najčastejšie používané ekonomické výrazy sú často vo svojej podstate zahmlené, pokiaľ ide o ich význam. Väčšinou je niečo "racionálne", dosahuje sa istá "rovnováha" a potrebné kroky boli "efektívne". Ale čo tak namiesto zaužívaných vybrať niečo nové?

Endogenita

Každý vie, že korelácia sa nerovná kauzalite. Napriek tomu na to ľudia radi zabúdajú. Endogenita je slovo, ktoré vám pomôže spomenúť si. Niečo je endogénne, keď neviete, či je to príčina alebo účinok (alebo oboje). Napríklad veľa ľudí dobre vie, že vysokoškolské vzdelanie dáva predpoklad pre lepší zárobok. Ale koľkí zarábajú lepšie len kvôli tomu, že sú vysokoškoláci a koľkí kvôli tomu, že sú múdrejší, tvrdšie pracujú, majú lepšie kontakty? Je to endogénne. Médiá sú plné príbehov o tom, aký druh ľudí zostáva v manželskom zväzku, alebo toho, aký druh diéty sa spája s lepším zdravotným stavom. Keď čítate tieto príbehy, mali by ste sa v duchu opýtať: "a čo endogenita?"

Marginálny a priemerný

Ekonómovia radi používajú výraz "marginálne", čo sa vzťahuje k malým zmenám namiesto veľkých celkových účinkov. Napríklad ľudia debatujú, či finančný sektor je príliš veľký. Obhajcovia financií môžu argumentovať, že odvetvie vytvára značné hodnoty, zatiaľ čo kritici môžu oponovať, že by sa mohol zmenšiť bez nepriaznivých dopadov na ekonomiku. Oboje by mohla byť pravda. Sektor by v priemere mohol vytvárať hodnoty, ale marginálne bude nehospodárny. Ďalším príkladom je dôležitosť úsilia v porovnaní s prirodzeným talentom. V priemere veľa záleží na prirodzenom talente, ale marginálne viac úsilia by mohlo urobiť svoje.



Súčasná hodnota a diskontná sadzba

Veci, ktoré budeme mať v budúcnosti, majú hodnotu už dnes. Akcie, dlhopisy a iné finančné aktíva sú dobrým príkladom, existuje aj mnoho ďalších. Napríklad ak pracujete pre veľkú nadnárodnú spoločnosť, nemusíte hneď zarábať viac ako v inej firme. Ale vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudnete v práci vás posunú k lepšiemu zárobku. Súčasná hodnota znamená, že sa snažíte zistiť, koľko stojí nejaká dlhodobá záležitosť dnes. Ak chcete zistiť súčasnú hodnotu, budete musieť použiť diskontnú sadzbu, čo znamená, že sa musíte rozhodnúť, o koľko menej si ceníte veci, ktoré prídu v ďalekej budúcnosti. Čím viac budete chcieť tieto veci už dnes, tým vyššia diskontná sadzba bude, a tým nižšia bude ich súčasná hodnota. Príkladom sú dlhodobé obchodné investície, ktoré sa vyplácajú niekoľko rokov.







Podmienené a bezpodmienečné

V ktorýkoľvek daný deň je pravdepodobnosť dažďa nízka. Ale ak sa na oblohe zozbierajú čierne mraky, pravdepodobnosť je vyššia. Ekonómovia by to povedali asi takto. Zatiaľ čo bezpodmienečná pravdepodobnosť dažďa je nízka, stane sa podmienenou, ak uvidíme čierne mraky. Vtedy je možnosť dažďa oveľa pravdepodobnejšia. Druhý príklad hovorí o dĺžke života. Ľudia chceli poukázať na to, že priemerná dĺžka života v stredoveku bola len asi 35 rokov. Tá však zahŕňa značnú dojčenskú úmrtnosť. Ak ste žili v stredoveku a dožili sa dospelosti, pravdepodobne by ste mali okolo 35 rokov. Kým podmienená dĺžka života sa odvtedy zvýšila, nebolo to zvýšenie o toľko ako v prípade bezpodmienečnej verzie. Najväčší rozdiel tvorilo zredukovanie úmrtnosti dojčiat.



Individuálne a súhrnne

Niečo, čo je možné pre jedného, často nie je možné pre každého. Napríklad v krajine môže byť zamestnaný len určitý počet lekárov. Takže aj keď byť lekárom znamená pre niekoho dobrý kariérny postup, u každého tento model nefunguje. Ekonómovia hovoria, že niečo, čo funguje samostatne nefunguje ako celok. Ďalším dobrým príkladom je dlh. Individuálne, požičiavanie a míňanie peňazí, bohatstvo znižuje. Ale vo svojom súčte dlh neznižuje hodnotu celého svetového bohatstva, pretože dlh jedného človeka je aktívom osoby druhej. Keď vezmeme do úvahy naše vlastné životy, má zmysel uvažovať z individuálneho pohľadu, ale keď budeme diskutovať o vládnej politike, je dôležité rozmýšľať súhrnne.

Toto je päť ekonomických termínov, ktoré by sme si mali zaradiť do našej každodennej slovnej zásoby. Kým sa tak endogénne nestane, marginálne zvýšenie celkovej súčasnej zníženej hodnoty našej verejnej diskusie bude mať vysokú podmienenú pravdepodobnosť, že bude pozitívna! No, asi by sme nemali používať všetky naraz, ale napriek tomu, by sme si ich mali osvojiť, dokážu byť veľmi užitočné.