Nemci vyzývajú ECB: Inflácia rastie, je čas na normalizáciu

Zdroj: ČTK

Foto: SITA/AP

dnes 14:19 -

ECB sa rekordne nízkymi úrokovými sadzbami a rozsiahlymi nákupmi dlhopisov snaží podporovať hospodársky rast a infláciu."Je čas pre normalizáciu (menovej politiky)," povedal nemeckému denníku Bild hlavný ekonóm spoločnosti DZ Bank Stefan Bielmeier.

ECB teraz drží základnú úrokovú sadzbu na nule. Jej depozitná sadzba je dokonca záporná, čo znamená, že komerčné banky musia za uloženie svojich peňazí v ECB platiť.

Štatistický úrad Eurostat v stredu oznámil, že medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa v decembri takmer zdvojnásobilo na 1,1 percenta z novembrových 0,6 percenta. Inflácia sa tak dostala na najvyššiu úroveň za viac ako tri roky. ECB sa usiluje o to, aby sa inflácia pohybovala tesne pod dvoma percentami. "Čím skôr miera inflácie dosiahne dvojpercentný cieľ, tým rýchlejšie môže ECB zvyšovať úrokové sadzby. Ťažili by z toho aj sporitelia," upozornil šéf nemeckého ekonomického inštitútu DIW Marcel Fratzscher.







Isabel Schnabelová, ktorá patrí medzi ekonomických poradcov nemeckej vlády, pre Bild povedala, že koniec mimoriadne uvoľnenej menovej politiky v eurozóne by mal prísť už čoskoro.

Medzi kritikov uvoľnenej menovej politiky ECB patrí napríklad šéf nemeckej centrálnej banky Jens Weidmann aj mnohí nemeckí politici. "Politika nulových úrokových sadzieb v spojení s rastúcou infláciou je pre nemeckých sporiteľov ničivá," uviedol nedávno bavorský minister financií Markus Söder.

V Nemecku sa medziročné tempo rastu spotrebiteľských cien v decembri viac ako zdvojnásobilo na 1,7 percenta. Miera inflácie tak bola najvyššia od júla 2013.