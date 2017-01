Farmári odhadujú v tomto roku pokles produkcie o 1,1 %

dnes 11:46 -

Viac ako polovica poľnohospodárskych spoločností očakáva v tomto roku pokles výkonu slovenského poľnohospodárstva o 1,1 %. V roku 2018 by mala poľnohospodárska produkcia stagnovať. Podľa odhadov riaditeľov agropodnikov by sa tržby v tomto roku mali zvýšiť o 0,4 %. Vyplýva to z kvartálnej analýzy slovenského poľnohospodárstva za štvrtý štvrťrok 2016, ktorú uverejnila analytická spoločnosť CEEC Research v spolupráci so spoločnosťou O.M.C. Invest.

Nadpolovičná väčšina, konkrétne 55 % riaditeľov slovenských poľnohospodárskych spoločností, v tomto roku očakáva pokles výkonu slovenského poľnohospodárstva v priemere o 1,1 %. Poľnohospodári, ktorí sa zameriavajú na rastlinnú výrobu, sú podľa prieskumu pesimistickejší a avizujú pokles produkcie o 1,7 %. Podniky orientované na živočíšnu výrobu očakávajú stagnáciu sektora. Riaditelia poľnohospodárskych spoločností sa zároveň zhodli na tom, že produkcia by sa mala v roku 2018 udržať na rovnakej úrovni ako v tomto roku, pričom sa očakáva minimálny pokles o 0,1 %.

"Na Slovensku dnes prebieha pomerne masívny odpredaj poľnohospodárskych podnikov končiacej generácie riadiacich pracovníkov poľnohospodárskych družstiev do rúk zahraničných investorov alebo domácim finančným skupinám. Dá sa predpokladať, že pri majiteľskom tlaku na ziskovosť podnikov bude pokračovať znižovanie produkcie kravského mlieka a stavov dojníc. Rásť by mohli stavy dojných oviec a kráv mäsových plemien,“ popisuje situáciu generálny riaditeľ spoločnosti AGROPARTNER s. r. o. Vladimír Chovan.

Z prieskumu tiež vyplýva, že v tomto roku sa tržby slovenským poľnohospodárom zvýšia v priemere o 0,4 %, pričom toto navýšenie očakávajú takmer dve tretiny riaditeľov poľnohospodárskych spoločností. Zatiaľ čo firmy orientované na živočíšnu výrobu predpokladajú rast tržieb o 2,2 %, poľnohospodári zameraní na rastlinnú výrobu očakávajú ich pokles o 0,6 %.

Situácia by sa podľa poľnohospodárov mala zlepšiť v roku 2018, kedy by mali priemerné tržby stúpnuť o 1,2 %. Viac optimistické sú opäť firmy zamerané na živočíšnu výrobu, ktoré očakávajú nárast tržieb o 2,2 %. Spoločnosti orientované na rastlinnú výrobu sú opatrnejšie a predpokladajú rast tržieb o 0,7 %.

Spoločnosť CEEC Research počas zberu údajov o stave slovenského poľnohospodárstva za štvrtý kvartál minulého roka vyhodnotila, že spoločnosti mali v novembri a decembri zazmluvnené zákazky v priemere na 8,3 mesiacov dopredu. Pätina z nich mala v uvedenom období viac práce než v roku 2015, 66 % firiem potvrdilo v medziročnom porovnaní rovnaký počet zákaziek. Spoločnosti orientované na rastlinnú výrobu mali zákazky uzatvorené na 8,9 mesiacov dopredu a podniky a družstvá zamerané na živočíšnu výrobu vykazovali zazmluvnené zákazky na ďalších 7,3 mesiacov.

CEEC Research je analytickou spoločnosťou, ktorá sa zameriava na výskumy v oblasti poľnohospodárstva, stavebníctva, strojárenstva a verejných zákaziek. Spoločnosť poskytuje analýzy vybraných sektorov od roku 2006, ich služby využíva 17 tisíc spoločností z celého sveta.