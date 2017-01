Slovensko-český IT holding dodá fínskym colníkom informačný systém

dnes 11:01 -

Softvérová spoločnosť Solitea Business Solutions, ktorá patrí do portfólia slovensko-českej IT skupiny Solitea, dodá a zabezpečí prevádzku nového colno-deklaračného informačného systému pre fínsku colnú správu (TULLI). Objem zákazky je 22 miliónov eur a je najväčším exportom obdobných IT služieb z Českej republiky a zo Slovenska.

"Fínska TULLI patrí medzi najrešpektovanejšie colné správy sveta. Potvrdzuje to i fakt, že Svetová banka ju v roku 2016 označila za štvrtú najlepšiu na svete z celkovo skúmaných 160 colných správ," hovorí Petr Franc, CEO spoločnosti Solitea Business Solutions z portfólia IT skupiny Solitea, majoritne vlastnenej slovenským investičným fondom Sandberg Capital.

Na systéme sa bude podieľať široký tím zložený z desiatok expertov z českej i fínskej strany, ktorí budú okrem rozsiahlosti projektu čeliť aj mimoriadne vysokým nárokom na bezpečnostné opatrenia. Cieľom je implementovať do roku 2020 informačný systém podľa novej colnej legislatívy Európskej únie, maximálne automatizovať colné procesy a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť novému systému podporu a údržbu.

Pre Solitea Business Solutions je IT podpora colných agend kľúčovou špecializáciou a má s ňou viac ako 20-ročné skúsenosti v medzinárodnom meradle. Spoločnosť realizovala projekty pre colné správy Českej republiky, Srbska aj Turecka.

Sandberg Capital je správcovská spoločnosť spravujúca alternatívny investičný fond Sandberg Investment Fund, založený expartnerom J&T Martinom Fedorom. Celkový objem transakcií, na ktorých sa tím Sandberg Capital podieľal, presahuje 500 miliónov eur. Portfólio investičného fondu zahŕňa investície do malých a stredných podnikov s atraktívnym potenciálnom rastu naprieč IT sektorom, poľnohospodárstvom a maloobchodným sektorom.