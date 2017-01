Rok 2017 očami bánk: Čím viac predpovedí, tým viac prekvapení

Zdroj: Fortune

Foto: SITA/AP

dnes 9:50 -

Trumpove nesplnené sľuby

Trump chce síce presadiť opatrenia proti voľnému obchodu a deportovať imigrantov, nakoniec to ale k zvýšeniu exportu, podľa niektorých bánk, viesť nemusí. Goldman Sachs tvrdí, že obavy z opatrení Trumpa sú "pravdepodobne prehnané" a Credit Suisse sa vyjadrila v tom zmysle, že "rétorika o protekcionizme a prisťahovalectve sa bude zmierňovať". Analytici z Morgan Stanley očakávajú, že deficit obchodnej bilancie sa skôr prehĺbi a rast vývozu bude pomalší, než sa očakávalo (2,4 % oproti očakávaným 2,6 % v roku 2016). Rast importu sa zvýši z 0,5 % v roku 2016 na 4,4 % v roku 2017. "Je nám jasné, že sa Trumpovi nepodarí splniť sľuby. Očakávame vyššie tempo rastu spotrebiteľských výdavkov a podnikateľských investícií, ktoré vedú k zvyšovaniu importu, a zároveň k 10 % posilneniu dolára v priebehu roka 2017, ktoré tiež nepomáha exportu."



Príliš veľká produktivita USA

Produktivita v USA v posledných štvrťrokoch zaznamenala síce stagnáciu či alebo mierny pokles, ale podľa analytikov z Nomury sa môže v roku 2017 všetko zmeniť. Dramatické a nečakané zvýšenie produktivity by mohlo byť šokom pre trhy. "Vieme, že nízke investície boli kľúčovým faktorom nízkej produktivity, najmä investície do budov a zariadenia sú na úrovniach z obdobia recesie. Ale investície do duševného vlastníctva a výskumu a vývoja sú blízko pokrizovému vrcholu. Vzhľadom na to, že nejde o hmatateľné investície, môže to investorom uniknúť, pričom ide o investície, ktoré môžu výrazne zvýšiť produktivitu. Ak by k tomu došlo, malo by to ďalekosiahle dôsledky na rast akciových trhov a vyvolalo by to agresívnejší prístup Fedu," tvrdí Nomura. V konečnom dôsledku by to bolo pre akcie zle, pretože vyššia inflácia je horšie pre firemné výsledky, a tým pádom aj pre akcie, a na druhú stranu dobré pre dlhopisy. Samotná Nomura však tvrdia, že podobný scenár nie je príliš pravdepodobný.

Rast miezd zníži rast HDP

Kým banky ako UBS vidia rastúce mzdy ako prínos pre rast HDP, Credit Suisse varuje, že by nižšia nezamestnanosť a vyššie mzdy mohli byť signálom nižších ziskov spoločností, a teda nižšieho HDP. "Naše obavy vychádzajú zo situácie na trhu práce, kde miera nezamestnanosti klesá a mzdy rastú. Je to zrejmé v mzdovej zložke indexu mzdových nákladov alebo na priemernej hodinovej mzde. S rastom podielu miezd na HDP obvykle podiel ziskov na HDP klesá. A s klesajúcim podielom ziskov na HDP klesá aj rast HDP (s tým, ako firmy upravujú kapitálové výdavky a zamestnaneckú politiku)," poznamenáva Credit Suisse.

Rok hedžových fondov a aktívneho prístupu

Hedžové fondy majú za sebou (ďalší) zlý rok, v ktorom investori zistili, že táto skupina fondov dlhodobo nestačí na výkonnosť indexov, a začali sa presúvať do investícií s pasívnou stratégiou. Len v prvých deviatich mesiacoch minulého roka z hedžových fondov zmizlo 66,7 miliardy dolárov. Adam Taback z Wells Fargo si ale myslí, že volatilita, ktorá bude hlavnou témou roka 2017, bude vytvárať dobré podmienky pre aktívne investovanie.





Trump bude ovplyvňovať dianie na trhoch cez sociálne siete

Donald Trump si nerobí starosti so svojou politickou korektnosťou, čo má pomerne závažné dôsledky na trhy. Jedným z jeho obľúbených komunikačných kanálov sa stal Twitter, prostredníctvom ktorého dokáže niekedy pekne zamávať s dianím na akciovom trhu. Na začiatku decembra akcie Boeingu zaznamenali rýchly zostup po tom, čo Trump spomenul vysoké náklady na nové lietadlo Air Force One s dodatkom "ruším objednávku". Royal Bank of Canada si myslí, že s podobnými výrokmi na Twitteri Trump neskončí ani po nástupe do úradu. "Novozvolený prezident má sklon hovoriť, čo si myslí, bez ohľadu na to, či je to politicky korektné, či v súlade s typicky opatrnejším jazykom Wall Street. Podobne kontroverzné výroky by mohli viesť k neistote a rozpakom na trhoch. Čo je ale dôležitejšie, jeho činy týkajúce sa obchodu a prisťahovalcov by mohli na trhoch vyvolať veľké výkyvy," varuje banka.