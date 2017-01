Ministerstvo dopravy je pripravené rokovať s RegioJetom

dnes 16:31 -

Ministerstvo dopravy je pripravené na prípadné rokovanie so súkromným dopravcom RegioJet, ktorý dnes oznámil, že od 31. januára 2017 prestane vypravovať vlaky na trase Bratislava - Košice. "Je možné dospieť aj k iným riešeniam, než sú vopred prezentované prostredníctvom médií," uviedli pre TASR z odboru komunikácie ministerstva dopravy.

Rezort pritom krok RegioJetu považuje za tlak na zrušenie bezplatnej prepravy a sociálnych zliav. "Ministerstvo dopravy však tento benefit pre študentov a dôchodcov v najbližšom období určite nebude rušiť," dodalo ministerstvo.

RegioJet ako dôvod svojho rozhodnutia odísť z vlakovej trate Bratislava - Košice uviedol opätovné zavedenie InterCity (IC) vlakov na túto trať. Súčasne s cestovným zadarmo v dotovaných rýchlikoch totiž nie je podľa dopravcu na trhu dostatok platiacich cestujúcich na to, aby sa vedeli komerčne nedotované vlaky vo vnútroštátnej doprave na Slovensku uživiť.

Situáciu by podľa spoločnosti mohla vyriešiť iba zmena systému úhrady cestovného zadarmo tak, aby aj komerčné vlaky mali možnosť osloviť cestujúcich zadarmo. "V prípade, že by štát komerčným dopravcom preplácal len polovicu z toho, čo hradí na kompenzáciu cestovného zdarma v dotovaných rýchlikoch, RegioJet by bol ochotný zaplatiť druhú polovicu z vlastného," uviedol hovorca firmy Aleš Ondrůj. V takomto prípade by podľa neho mohli na trhu fungovať za rovnakých podmienok komerčné vlaky oboch dopravcov.