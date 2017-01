dnes 18:31 -

BRATISLAVA 2. januára (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,231 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 31.12.2016 do 31.3.2017.