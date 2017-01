Na Slovensku by mali pribudnúť dve nové obchodné centrá

dnes 13:01 -

Po útlme v prvej polovici roka 2016 sa ponuka plôch nákupných centier v Európe začína rozrastať. Očakáva sa, že do konca roka 2017 pribudne približne 8,1 milióna metrov štvorcových plôch. Na Slovensku by mali v tomto roku pribudnúť dve nové obchodné centrá. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Cushman & Wakefield. V roku 2016 neboli na Slovensku otvorené žiadne nákupné centrá. Dva obchodné komplexy v Prešove a Banskej Bystrici, ktorých otvorenie je naplánované v roku 2017, prinesú spolu 35 tisíc metrov štvorcových novej nákupnej plochy. Ako ďalej informovala Cushman & Wakefield, na Slovensku celková rozloha nákupných centier predstavuje 1 321 500 metrov štvorcových.

Podľa spoločnosti Cushman & Wakefield sa v celej strednej a východnej Európe očakáva nárast stavebnej aktivity obchodných centier, pričom v tomto roku by ich celková rozloha mala dosiahnuť 2,6 miliónov metrov štvorcových. Záujem investorov o región strednej a východnej Európy podľa spoločnosti spôsobuje nedostatok priestorov v západnej Európe, ktorý ovplyvňuje objem transakcií.

"Toto je obzvlášť zaujímavé obdobie pre rozrastanie obchodných centier. Prenajímatelia pracujú usilovnejšie ako kedykoľvek predtým, aby pochopili motiváciu a správanie svojich zákazníkov a ostali pre nich aj naďalej zaujímavými. Odráža sa to v aktivitách zameraných na rozvoj, keďže nákupné centrá vo väčšine európskych krajín hľadajú prvky pridanej hodnoty, aby upútali pozornosť spotrebiteľov hľadajúcich zážitok,“ skonštatoval vedúci maloobchodného tímu pre región Európy, stredného východu a Afriky spoločnosti Cushman & Wakefield Justin Taylor.

Ako ďalej zástupcovia Cushman & Wakefield zhodnotili, v prvom polroku 2016 investície do sektora obchodných centier v celej Európe dosiahli 8,5 miliardy eur, čo predstavuje medziročný pokles o takmer 50 %. Zatiaľ čo západná Európa pre nedostatok prémiových plôch zaznamenala významný pokles objemu transakcií, investori, ktorí majú nielen kapitál, ale aj ochotu ho využiť, sa podľa spoločnosti stále viac obzerajú po príležitostiach v strednej a východnej Európe. Tento región zaznamenal takmer 20-percentný medziročný nárast objemu investícií v hodnote 1,9 miliardy eur, uzavrela firma Cushman & Wakefield.

Cushman & Wakefield je spoločnosť, ktorá poskytuje realitné služby. Spoločnosť pôsobí vo viac ako 60 krajinách a zamestnáva 43 tisíc zamestnancov. Jej ročný obrat dosahuje výšku 5 mld. USD.