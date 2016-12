Kvalitné nastavenie PZP môže ušetriť veľa starostí

dnes 12:46 -

V prípade cesty autom do menej prístupných oblastí, prípadne oblastí, ktoré vodič až tak nepozná, nestačí "domáca" kontrola vozidla a zimné pneumatiky. Bezpečne sa možno cítiť až vtedy, ak je uzavreté dobré povinné zmluvné poistenie (PZP).

"Napriek tomu, že je PZP zákonnou nevyhnutnosťou, od každej poisťovne je rôzne, s inými benefitmi pre klientov. O rozsahu pomoci, ktorá bude v prípade nehody poskytnutá, je vhodné sa informovať vopred, aby sme nezostali nemilo prekvapení," zdôrazňuje riaditeľ Groupama Tomáš Kalivoda.

Podľa jeho slov je kľúčové nastavenie asistenčných služieb, v rámci ktorých poisťovňa zabezpečuje opravu technickej poruchy vozidla. Jedným zo základných ukazovateľov je výška finančného limitu. Čím je vyšší, tým lepšie pre vodiča.

"Ak je nastavenie dobré, finančné limity krytia sú zväčša postačujúce na preplatenie nákladov na opravu. V opačnom prípade asistenčná služba iba zorganizuje technickú pomoc, ktorú si musí klient zaplatiť sám," upozorňuje Kalivoda. Ďalším podstatným rozdielom býva časový limit, dokedy musí doraziť asistenčná služba. Ak technická pomoc príde neskôr, pri dobre nastavených parametroch asistenčných služieb poisťovňa túto nepríjemnosť klientovi kompenzuje formou rôznych bonusov.

Ak závažnosť nehody vodičovi neumožňuje pokračovať v jazde, je nutné nechať vozidlo odtiahnuť. Lepšie poisťovne mávajú už v rámci PZP na túto službu vyhradenú určitú sumu peňazí, ktorá je vo väčšine prípadov viac než dostačujúca. Ak poškodené vozidlo nie je možné promptne opraviť, stáva sa nutnosťou provizórne ubytovanie. Pri uzatváraní PZP je preto dôležité myslieť aj na tento aspekt. Takisto by sa malo vziať do úvahy, že dopravná nehoda so sebou môže niesť aj hrozbu zákonných postihov, preto je vo výnimočných prípadoch možné zahrnúť do balíčka PZP aj bezplatnú právnu pomoc.

Mnohí Slováci novoročné oslavy absolvujú aj v zahraničí. "Ak cestujeme autom, treba sa zoznámiť s pravidlami fungovania tzv. zelenej karty. Služby sú podobné ako doma, rozdiely nájdeme hlavne v cenách, ktoré sú prispôsobené zahraničným štandardom. Venujme teda povinnému zmluvnému poisteniu potrebnú pozornosť," dodáva Kalivoda.