Chcú mať viac, stále viac: Chamtivosť môže zadrieť motor ekonomiky

Na príťažlivosti týchto slov sa nič nezmenilo, hoci Ivan Boesky bol onedlho potom, čo ich vyriekol, odsúdený na zaplatenie pokuty 100 miliónov dolárov a šiel do basy na tri a pol roka za insider trading. Slová o chamtivosti sa stali inšpiráciou pre film Wall Street, kde ich predniesol Gordon Gekko v podaní Michaela Douglasa. Ide o odstrašujúci príbeh režiséra Olivera Stonea o úpadku ľudskej morálky. A výsledok? Film paradoxne prinútil tisícky mladých mužov, aby skúsili rozprávkovo zbohatnúť ako burzový makléri.





Máločo dokáže lepšie vystihnúť mentalitu značnej časti populácie dnešného sveta ako slová o chamtivosti. Túžba nahromadiť viac ako ostatní vládne svetu. Možno sme boli rovnakí vždy, ale snáď nikdy nebola chamtivosť tak tolerovaná, či dokonca vychvaľovaná ako v posledných desaťročiach. V dobách stredoveku bola zaradená medzi sedem hlavných hriechov a hromadenie majetku bolo odsudzované.

Za zlom vo vnímaní chamtivosti je často označovaný text holandského filozofa a politického ekonóma Bernarda Mandevilla, ktorý v roku 1705 publikoval svoju bájku o včelách. Mandeville v nej vyslovil názor, že hnacím motorom pokroku nie je nič iné, ako túžba jedinca po osobnom prospechu. S podobnou chválou chamtivosti potom prišiel aj slávny škótsky filozof a zakladateľ modernej ekonómie Adam Smith. Podľa neho predsa každý jedinec, ktorý sleduje svoje osobné záujmy, zároveň podporuje pokrok a blahobyt celej spoločnosti.

Chamtivosť tak môže ekonomiku skutočne čaiastočne poháňať. Zároveň tento motor môže aj ľahko zadrieť. Pri poslednej finančnej kríze chamtivosť bankárov a finančných spoločností takmer priniesla globálnu katastrofu. Obrovské bankové spoločnosti padali do priepasti bankrotu a zachrániť ich nakoniec musela až masívne štátna pomoc. Hriechy zopár extrémne bohatých jedincov tak zaplatili daňoví poplatníci.

Chamtivosť modernej spoločnosti sa ale zďaleka netýka len peňazí. Prejavuje sa v zvýšenej spotrebe čohokoľvek, od jedla až po energie. Heslom je nahrabať si čo najviac teraz a hneď, bez ohľadu na to, aký to bude mať v budúcnosti efekt pre našich potomkov. Tomuto stavu značne dopomáha aj zavádzajúca reklama. "Kým nakupuješ, žiješ," lákajú slogany. A ľudia míňajú, a míňajú za veci, ktoré vlastne ani nepotrebujú. Pritom často peniaze ani nemajú. Neúmerne sa zadlžujú, čím k hriechu chamtivosti pridávajú aj hriech neprimeranosti. Robia si nárok na veci, na ktoré nárok nemajú. Možno dúfajú, že tak dokážu uspokojiť svoje potreby. Je to však omyl.

Moderná spoločnosť nepozná uspokojenie. Dostatok neexistuje. Je potrebné mať stále viac. A tak sa ženieme v pretekoch za ďalšími peniazmi a dúfame, že budeme mať viac než ostatní. Lenže cieľová rovinka je nedohľadne. Je to nekonečný pretek, v ktorom sa menia iba pretekári, pretože ich život nekonečný nie je. Pretek v ktorom nakoniec niet víťazov, len porazených.