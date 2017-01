Aby sa nám lepšie žilo: Dokážete investovať ekologicky?

Zdroj: Die Zeit;ČTK

Foto: thinkstock

dnes 0:38 -

V záplave takzvaných zelených investícií je najväčšou prekážkou nedostatočné povedomie. Ako oddeliť zrno od pliev. Nemecký týždenník Die Zeit uvádza päť krokov, ako na to.

Vymedzenie priestoru

Kto chce investovať s ohľadom na životné prostredie, musí si najprv položiť otázku, aký podiel chce vo svojom portfóliu prenechať zeleným investíciám. Ak stačí pár fondov zameraných na vodnú a veternú energiu ako doplnok portfólia, tak tu pomôže každá banka. Kto chce však ekologicky spravovať všetky svoje peniaze, mal by svoje účty previesť k takej banke, ktorá pracuje podľa prísnych environmentálnych, sociálnych a etických štandardov. Čím prísnejšie máme kritériá, tým menej bánk, akcií a fondov prichádza do úvahy. To sťažuje diverzifikáciu a zvyšuje riziko. Obzvlášť keď niektoré investície do ekologických projektov v minulosti zaostali za očakávaním a skrachovali. Ak dáte veľkú časť svojich úspor do jedinej firmy, môže to mať katastrofálny výsledok. Keď chcete peniaze čo najviac rozložiť, aby ste znížili riziko, musíte urobiť pri výbere ústupky.

Kyprenie pôdy

Ak sa rozhodnete pre úzky výklad pojmu trvalá udržateľnosť, musíte si účty previezť do ekobanky, ako je napríklad nemecká GLS Gemeinschaftsbank, ktorá ponúka vedenie bežného a sporiaceho účtu, investičné produkty, sporenie na starobu i úvery. Peniaze vkladateľov prevádza vo forme úverov na ekologické a sociálne projekty typu vytváranie obnoviteľných zdrojov energie alebo zariadenia pre seniorov. Podobné služby v Nemecku ponúkajú aj Triodos-Bank, Ökobank, LigaBank, Pax-Bank, Steyler Bank či Ethikbank.





Nájsť to správne osivo

Ponuka zelených investícií je v Nemecku rovnako pestrá ako výber v záhradníctve. V 403 zelených verejných fondoch majú súkromní investori aktuálne uložených asi 44 miliárd eur. Najľahšie je kúpiť si podiel v jednom z 18 zelených indexových fondov ETF. S indexovými fondmi sa človek vystavuje menšiemu riziku ako pri nákupe jednotlivých akcií a platí nižšie poplatky ako pri nákupe bežných fondov. Neplatí manažérovi fondu, ale kupuje si balíček akcií rôznych firiem, ktoré veľké burzy považujú za etické a ohľaduplné k životnému prostrediu. Sú to napríklad iShares Dow Jones Global Sustainability screened alebo UBS MSCI World Socially Responsible. Zelený Dow Jones vzrástol v uplynulých dvoch rokoch o 12 percent, index Öko-MSCI za tri roky o 34 percent.

Ako prísny by mal byť takýto fond pri výbere spoločností? EkoFond si vyberá len také firmy, ktoré zarábajú na produktoch šetrných k životnému prostrediu a dodržiavajú vysoké ekologické a sociálne štandardy. Človek by mal ale podiel v nich kúpiť prostredníctvom špecializovaných spoločností ako je Ökoworld. Vedľa nich totiž existuje aj množstvo fondov, ktoré síce majú v názve slová ako "eko", "udržateľný" alebo "nová energia", ale pojem trvalá udržateľnosť si vykladajú veľmi široko a investujú napríklad aj do akcií Adidasu, naftového koncernu Statoil, výrobca čipov Intel a poradenskej spoločnosti Accenture.

Kto môže starostlivosť o úspory venovať viac času, môže si jednotlivé akcie, špeciálne zamerané fondy alebo certifikáty namiešať. Môžu mu síce priniesť vyššie výnosy, ale aj väčšie výkyvy, vrátane poklesu hodnoty investície.

Všímajte si pôvod

Existuje mnoho expertov, ktorí zelené investície pravidelne skúmajú, napríklad s ohľadom na riziko straty či minulých výnosov. Udeľujú tiež certifikáty prevereným fondom, taká je napríklad FNG pečať Fóra pre trvalo udržateľnú peňažnú investíciu.

Kto sa stará, ten rastie

Mnohokrát sa ukázalo, že ekologické podniky v konkurencii obstoja lepšie, púšťajú sa do menej riskantných krokov a majú na burze lepšie výsledky. Napríklad eticky a ekologicky orientovaný akciový index Natur Aktien Index (NAI) dosiahol v uplynulých ôsmich rokoch ročný výnos 8,1 percenta. Hlavný index nemeckých akcií DAX posilňoval len tempom 7,3 percenta. Od roku 1997 vykázal NAI rast o rozprávkových 756 percent, čo je 34 percent ročne. Index DAX len o 12 percent.

Ak si porovnáte čísla, dá sa povedať, že je najvyšší čas odhodiť na hnoj klišé, že ak chcú investori podporiť dobrú vec, musia sa vzdať časti výnosu.