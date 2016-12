Skúste to bystrejšie: 20 jednoduchých spôsobov, ako by ste mali pristupovať k svojim peniazom

Zdroj: awealthofcommonsens

Foto: thinkstock

dnes 0:59 -

Skúsme túto situáciu mierne opraviť. Tu je zoznam 20 pravidiel, ktoré vám pomôžu byť bystrejší, pokiaľ ide o vaše peniaze.



1. Plat nie je to isté ako úspory

Vaša čisté imanie je dôležitejšie ako to, koľko peňazí budete zarábať. Je úžasné, ľudí si túto pravdu jednoducho neuvedomuje. Vysoký plat z vás automaticky nerobí boháča, tak ako nízky plat z vás automaticky nerobí chudobného. Záleží len na tom, koľko dokážete ušetriť zo svojho platu.

2. Úspory sú dôležitejšie ako investície

Zaplatiť sám sebe je jednoduchá rada, ale len málo ľudí si ju zobralo k srdcu. Najlepšie investičné rozhodnutie, aké môžete urobiť je, nastaviť sa na vysokú mieru úspor, pretože vám to vytvorí obrovskú bezpečnostnú rezervu v živote.

3. Vyhnite sa dlhom ako čert krížu

Dlhy, tie najjednoduchšie pochádzajú z kreditnej karty. Dlh je skvelý spôsob, ako sa dokážete zbaviť vášho čistého imania.

4. Prikrývajte sa perinou na akú máte

Žite pod svoje možnosti, nie v rámci svojich prostriedkov. Jediný spôsob, ako sa dostať finančne dopredu je, že budete míňať ďaleko menej ako dokážete zarobiť.



5. Úver je dôležitý

Pravdepodobne najväčší náklad počas života budú náklady na hypotéku a rôzne pôžičky. Kreditné skóre dokáže ušetriť desiatky tisíc tým, že zníži náklady na pôžičky. Preto používajte kreditné karty rozumne, vždy splaťte svoj dlh na konci mesiaca.



6. Míňanie pod kontrolou

Ak chcete pochopiť vaše priority, stačí sa pozrieť na to, kde najviac utrácate peniaze každý mesiac. Musíte pochopiť, za čo míňate, aby ste mohli získať kontrolu nad svojimi financiami. Cieľom je, aby ste utrácali peniaze za veci, ktoré sú pre vás dôležité, ale zredukovali výdaje všade inde. A ak budete vedieť, kde môžete ušetriť, nemusíte sa starať o rozpočet, môžete míňať, čo vám zostane.

7. Automatizujte si platby

Najlepší spôsob, ako ušetriť viac, je vyhnúť sa pokutám za omeškanie. Aby váš život bol jednoduchší, mali by ste si automatizovať čo najviac z vášho finančného života. Inak budete potrebovať asi hodinu mesačne, aby ste si udržali prehľad o všetkom, ak to nenecháte na autopilota.

8. Veľké nákupy kontra tie každodenné

Znie to možno trocha kriticky, ale keď sa na ceste zjaví SUV za niekoľko tisíc, prvá vec, ktorá mi zíde na um je, že koľko majú títo ľudia asi tak odložené na dôchodok? Finanční poradcovia radi diskutujú o tom, ako vám obedy z domu, či odrieknutie si kávy pomôžu dostať vaše financie pod kontrolu. Ale čo potom tie skutočne veľké výdavky, na bývanie a dopravu. Ak presiahnu vaše možnosti, je to samovražda.



9. Vankúš rezervy

Asi nemá zmysel vytvárať si účet na núdzové udalosti. Už len preto nie, že väčšinou sú tieto "mimoriadne udalosti" veci, ktoré by ste mali mať naplánované, pretože sa dejú pravidelne. Musíte mať likvidné aktíva, aby ste sa dokázali postarať o potrebné v čase, keď vám do života niečo nečakane zasiahne.



10. Poistenie

Ďalší dôležitý bezpečnostný prvok pri osobných financiách. Len si musíte pamätať, že poistka slúži na ochranu bohatstva, nie na jeho vytvorenie.

11. Vždy to bude zápas

Nepoviem nič nové, ale žiť z dôchodku dôstojne dokážete len ak budete mať k dispozícii aj vlastné úspory. Kým to v rámci svojho profesijného života dokážete, mali by ste si našetriť toľko, aby ste tento zápas na sklonku života mali čo najjednoduchší.







12. Odkladajte si každý rok o niečo viac

Trik, ako zvýšiť svoje úspory, bez toho, aby ste si to všimli je v tom, že si odložíte vždy viac, keď to bude možné. Zakaždým, keď dostanete pridané. Vyhnúť sa životnému štýlu, hoci by ste naň mali, je vždy náročné, ale len takto si dokážete vybudovať bohatstvo.

13. Vyberte si svojich priateľov

Sociálne bremeno. Činy druhých sa odzrkadlia na nás. Snažíme sa držať krok s rozhadzovačnými priateľmi alebo susedmi. To ale nikdy nekončí dobre. Táto hra nemá skutočných víťazov.

14. Hovorte o peniazoch

Stačí aj päť minút. O politike hovorí takmer každý, hlavne počas týchto neľahkých dní, ale peniaze akoby boli stále tabu. Porozprávajte sa so svojím partnerom o peniazoch. Opýtajte sa ostatných, keď potrebujete pomoc. Nedovoľte, aby finančné problémy pretrvávali a vašu situáciu zhoršovali.

15. Materiálne veci vás neurobia šťastnejšími v dlhodobom horizonte

Ide o krátkodobý doping, ktorý prináša maloobchodná terapia. Ten ale vždy vyprchá. Nákup vecí vás neurobí šťastnejšími ani bohatšími.



16. Prečítajte si knihu, alebo odbornú literatúru

Existuje nespočetné množstvo publikácií o osobných financiách. Ak vás tento druh beletrie nudí k smrti, potom si skúste aspoň prelistovať pár kníh a vybrať si tie najlepšie z rád z rôznych zdrojov. Možno si poviete, že vás to mali naučiť v škole, ale väčšinou by ste sa v tomto smere mali spoľahnúť na samoštúdium. V tomto smere asi budete musieť prevziať iniciatívu.

17. Mali by ste vedieť, ako na tom ste

Každý by mal mať jasnú predstavu o tom, ako je na tom v oblasti čistého imania. Ako na tom stojí pri pohľade na svoje aktíva a pasíva. Ešte predtým, než si poviete kam chcete ísť, musíte vedieť, kde sa nachádzate.



18. Na daniach záleží

Myslím, že každý by si mal raz skúsiť urobiť daňové priznanie, len preto, aby pochopil, ako to všetko funguje. Aj keď sa to zdá byť neznesiteľne zložité, môže vám to pomôcť ušetriť peniaze v priebehu času. Zorientujete sa v možnostiach daňových úľav, a môže vám to pomôcť pochopiť, za čo a koľko pravidelne odvádzate štátu.



19. Chce to viac peňazí

3etrenie a škrty je skvelý spôsob, ako sa dostať dopredu, ale je to nekompletná stratégia, ak sa nesnažíte o to, aby ste zarábali viac tým, že pokročíte v kariérnom rebríčku. Príliš veľa ľudí sa zaseklo v myslení, tvrdia, že nedokážu ponúknuť nič, aby získali lepšiu prácu. Že nechcú na seba brať väčšiu zodpovednosť aby mali vyšší plat. To je nezmysel.

20. Premýšľajte o finančnej nezávislosti

Cieľom sporenia a nahromadenia bohatstva by nemal byť výstup na výslnie, ale skôr bod zlomu, kedy sa už viac nebudete musieť starať o peniaze.



+1. Možno so mnou nesúhlasíte v niektorých bodoch, ale pamätajte si, že osobné financie, sú osobné.

Autorom je Ben Carlson z blogu "Bohatstvo zo sedliackeho rozumu".