Víťazstvo zdravého rozumu: Prečo ľudia veria konšpiračným teóriám

Niektoré príbehy a zaručené správy doslova hraničia so šialenstvom, tak potom prečo niektorí ľudia stále veria týmto klamstvám? Výskum nám dá na túto otázku celkom jednoduchú odpoveď: je to preto, že ľudia sa zúfalo snažia mať veci pod kontrolou.

Spisovateľ a historik Michael Sherman je presvedčený, že ľudské bytosti majú tendenciu skôr uveriť, ako neveriť. Ponúkol aj jednoduchý pokus, kde požiadal účastníkov prednášky, aby sa zúčastnili jeho myšlienkového experimentu. „Budete počuť šramot v tráve. Je to nebezpečný predátor, alebo je to len vietor? Vaše ďalšie rozhodnutie by mohlo byť tým najdôležitejším vo vašom živote. No, ak si myslíte, že šramot v tráve je nebezpečný predátor a ukázalo sa, že je to len vietor, urobili ste chybu. Chybu v rozpoznaní, chybu typu 1. Ale nie je to na škodu. Práve ste prežili. Ste opatrnejší, ostražitejší. Ak ste presvedčení, že šramot v tráve je len vietor, a ukázalo by sa, že je to nebezpečný predátor, stali ste sa obeťou.“



To čo Sherman označil za "chybu typu 2", že neveríte v nebezpečenstvo, ktoré ale v skutočnosti existuje, je smrtiace.

A nielen že veríme, ale v tej viere si vytvárame aj vzory, ktoré nám pomáhajú so štruktúrou nášho života. Serman verí, že veci, ako je povera a konšpiračné teórie, dávajú zmysel tomu, čo je náhodné.

Ak by pre naše obmedzené mozgy nedávalo zmysel to, čo nemôžeme pochopiť, bol by to veľký problém. Našťastie však máme overiteľné skutočnosti. Na základe nich vieme, že to, čo je náhodné dáva nielen zmysel, ale je to aj pravda. A to je ten bod, prečo ľudia veria v zjavné lži.



Odborníci sú toho názoru, že čím menej majú ľudia svoj život vo vlastných rukách, tým väčšia je pravdepodobnosť, že sa pokúsia získať túto kontrolu cez duševnú gymnastiku. Pocity kontroly je pre takýchto ľudí podstatný, nedostatok kontroly ich v podstate ohrozuje. Vedci svoju pokusnú skupinku dostali do situácie, kedy mali rôzne úrovne sebakontroly. Potom im ukázali zasnežené obrázky. Niektoré z obrazov boli len bodky, iné skutočne vytvárali obrázok. Deväťdesiatpäť percent figurantov, bez ohľadu na to, v akej boli situácii, videlo obrázky, ktoré skutočne existovali. Čo je ale zaujímavé, 43 % ľudí, ktorí boli v situáciách, kedy mali menšiu kontrolu na sebou, videli obrázky, ktoré neboli tam. Ich mozgy prirodzene priraďovali štruktúru, vzor a význam tam, kde nič také nebolo.



Aj v bežnom živote si ľudia nájdu falošné vzory v dátach, a to nemusíme hneď myslieť na pohyby na akciovom trhu. Keď k tomu dôjde, je to zvyčajne preto, že cítia, že daná situácia je mimo ich kontrolu. Samozrejme, čím falošnejší vzor, tým zraniteľnejší musíte byť, aby ste mu uverili. A samozrejme, tým viac gymnastiky váš mozog musí urobiť aby si myšlienku osvojil.







Donald Trump sa považuje za muža, ktorý šíri lži. Zachytil predstavivosť mnohých ľudí, ktorí sa cítia byť zraniteľní v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Hovorí o zraniteľnosti. Títo ľudia pochádzajú z miest s vyššou nezamestnanosťou, kde výrobné pracovné miesta klesajú po celé desaťročia. Ide o miesta, kde by bolo potrebné racionálne vysvetliť, prečo sú veci tak zlé a prečo nevidíme zlepšenie.

Ale to nie je "racionalita" v ekonomickom slova zmysle. Nie je to analýza nákladov a prínosov. Ak by tomu tak bolo, jednotlivci by hľadali pravdu bez ohľadu na to, čo spôsobuje ich stav núdze. Len ak problém skutočne pochopíme, dokážeme ho aj vyriešiť.

Skúsme konkrétny príklad. Trump sa opätovne naváža do Číny, že Američania strácajú pracovné miesta kvôli čínskemu spracovateľskému priemyslu, a že Transtichomorské partnerstvo bolo "navrhnuté tak, aby z toho dokázala Čína vždy ťažiť a ostatných len využívať."

Vo svete faktov, ale vieme, že tisíce a tisíce pracovných miest vo výrobe sa škrtali aj vďaka automatizácii, nie off-shoringu do Číny. Vieme tiež, že Čína nie je zapletená do TPP. V skutočnosti v Číne rástlo napätie, keď sa spustili rokovania o zmluve.

Ľudská túžba cítiť, že máte veci pod kontrolou, nahrádza všetkých skutočnosti, a na oplátku, núti nás veriť tomu, čo môže byť nerozumné, ale je jednoduché, zrozumiteľné, a dáva nám pocit istoty, či kontroly.

Povedzme, že ste presvedčení, že všetky tie konšpiračné teórie sú klamstvá. Je to upokojujúca predstava, pretože to znamená, že to má tiež riešenie. Nedáte sa strhnúť niekým, kto ponúka jednoduché riešenie, radšej hľadáte spôsob, ako prevziať kontrolu nad touto nepravdou. Lži totiž nikdy nič neriešia.