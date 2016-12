5 pravidiel, ako sa nepopáliť na rastúcej populistickej vlne

Zdroj: marketwatch

Foto: SITA/AP

dnes 0:18 -

Ak chceme hovoriť o náraste populizmu, zaužívaný scenár zdá sa už poznáme celkom dobre. Znalý investor si vždy nájde cestu, aj napriek chaosu. V skutočnosti stačí ak sa budete držať istých pravidiel. Napríklad, že nikdy nebude veriť prieskumom verejnej mienky.

Po odhlasovaní Brexitu, Trumpovom víťazstve a odstúpení talianskeho premiéra sú investori pri výhľade do budúcnosti samozrejme nervózni. A to nás ešte čaká nabitým harmonogramom európskych volieb pre rok 2017. Voľby sú vypísane vo Francúzsku, Holandsku a Nemecku, a pravdepodobne i v Taliansku. Nikto by sa nečudoval, keby Briti išli k urnám. A nezabudnime, že je to už niekoľko týždňov, čo Španieli naposledy volili.





Holandsko pôjde k urnám v marci s tým, že populistickej Slobodnej strane rastie podpora. Francúzsko má prezidentské voľby v máji, tamojší Národný front pravdepodobne svojich fanúšikov nesklame. Nemci volia na jeseň, dokáže sa nezničiteľná Angela Merkelová pod tlakom Novej alternatívy pre Nemecko udržať? Voľby v Taliansku by mali byť v najbližších 12 mesiacoch, a V Británii Theresa Mayová asi dá hlasovať, ak sa rozhodne spustiť proces odchodu z EÚ. Nebude týždňa, kedy by trhy neboli na pokraji paniky kvôli nejakým voľbám.



Je tu jedno veľké ponaučenie z Brexitu, Trumpa aj Renziho. Voliči nemajú dobrú náladu. Už majú plné zuby sľubov, volia radikálov, ktorí chcú roztrhať euro a rozpustiť spolok menom EÚ. Obchodné vojny začínajú naberať na význame.







Ako by sa mal investori správať uprostred takéhoto zmätku? Päť pravidiel vám pomôže udržať vaše portfólio bezo výkyvov.



1) Neverte prieskumom

Ak chcete vedieť, čo sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane, hoďte si mincou alebo použite kocky. Prieskumy verejnej mienky sú asi rovnako užitočné. Zle predpovedali výsledky Brexitu, aj víťazstvo Trumpa. V Taliansku bol odhad správny, možno kvôli tomu, že verdikt bol skutočne zdrvujúci. Prieskum verejnej mienky nemá výpovednú hodnotu. Ak chcete vedieť, čo sa stane, verte svojmu vnútornému hlasu. Alebo si skúste o tom pohovoriť s obyčajnými ľuďmi.

2) Európska únia na strane porazených

To sa ale nestalo v Rakúsku, kde kandidát krajnej pravice na prezidenta neuspel. Užitočným „vodítkom“ je si zistiť, kto sú kandidáti Bruselu v každom hlasovaní, a potom predpokladať, kto zostane porazený. Niekedy to bude zložité, najmä preto, že politickí poradcovia pracujú na doladení patričnej rétoriky. Francúzske prezidentské voľby sa možno zapoja do súťaže, kto bude najrozzúrenejší v celej EÚ. Ale najlepší sprievodca je skutočný výsledok.

3) Trhy sa vždy dokážu ozdraviť

Pred každými voľbami počúvame katastrofické varovania, ako sa meny a akcie prepadnú, ak ten, či onen za "populistického" označovaný kandidát zvíťazí. Nebolo to inak pri Veľkej Británii, USA ani Taliansku. Potom sa ukáže úplný opak, a to buď ešte pred hlasovaním, alebo čoskoro potom. Trhy sa dokážu spamätať pozoruhodne rýchlo. Stane sa tak aj po voľbách v Holandsku, Francúzsku a Nemecku. Bystré peniaze dokážu ťažiť z toho, ak sú ceny nízko.

4) ECB dokáže vždy urobiť krok

V období pred akýmkoľvek hlasovaním, keď existuje akýkoľvek náznak víťazstva populistov, budú vždy existovať horúčkovité špekulácie na dlhopisovom trhu. ECB by v tomto smere mohla predstavovať podporu. Banky by mohli padnúť, na základe zmlúv, by už nemohli nakupovať. Ignorujte to. Nezáleží na tom, čo zmluvy upravujúce euro hovoria alebo nehovoria. V prípade krízy, ECB vždy nájde spôsob, ako využiť pravidlá a podporiť trh s dlhopismi, ak sa ocitne vo vážnom ohrození. Určite nechcete skončiť na zlej strane obchodu, hlavne ak ide o druhú najsilnejšiu centrálnu banku na svete.



5) Nikdy to nie je tak zlé, ako to na prvý pohľad vyzerá

V každej volebnej kampani sa rétorika stupňuje. Brexit povedie ku kolapsu britskej ekonomiky. Trump okamžite vznieti obchodnú vojnu. Talianske bankomaty prestanú pracovať vo chvíli, keď Renzi padne. V skutočnosti sa nič také nestalo. Všetko išlo ďalej tak, ako predtým, a bude to tak bez ohľadu na to, kto vyhrá v niektorých z nadchádzajúcich volieb. Ako napísal George Orwell vo svojej "Zvieracej farme", aj ten najväčší horkokrvný radikál sa rýchlo stotožní s establišmentom, ak sa dostane k moci. To isté bude platiť pre súčasných aktivistov proti elite.







Budúci rok bude určite nepokojný pre európske trhy, o tom niet pochýb. Celá generácia politických vodcov môže byť šmahom ruky zmetená zo stola, a sentiment sa dostane na divokú hojdačku. Majte preto týchto päť pravidiel na pamäti, a vaše portfólio by malo prežiť, hoci to bude len tak tak.