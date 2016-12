Poučili sme sa? Ako rímski centrálni plánovači dokázali zničiť vtedajšiu ekonomiku

Zdroj: fee.org

Nájdeme predpisy, ktoré stanovovali maximálnu pevnú úrokovú mieru z úverov na približne 8 percent. Rímska vláda mala vo zvyku pravidelne odpúšťať. Právne zbavila súkromných dlžníkov nutnosti splácať úroky súkromným veriteľom. Rímska vláda tiež nastavila regulovanú cenu pšenice. Vo štvrtom storočí pred našim letopočtom rímska vláda na kupovala obilie počas jeho nedostatku a predávala ho za cenu stanovenú, hlboko pod trhovou cenou. Neskôr dokonca vláda obilie rozdávala, obyvateľov Ríma nestála nič.



Následok bol neodvratný. Poľnohospodári prestali obhospodarovať svoje majetky a húfne sa hrnuli do Ríma. To samozrejme celý problém ešte zhoršilo, pretože s menším počtom aktívnych poľnohospodárov sa dopestovalo ešte menej obilia než predtým. Mať otrokov znamenalo finančnú záťaž, aj ich mala rímska vláda nakŕmiť zadarmo. V roku 45 pre našim letopočtom Caesar zistil, že takmer jedna tretina rímskych občanov dostáva obilia od štátu zadarmo.





Aby sa vláda dokázala vysporiadať s finančnou náročnosťou slabých zásob pšenice, uchýlila sa k znehodnoteniu meny, teda inflácii. Stanovenie fixnej ceny obilnín, nedostatok dodávok, rastúce rozpočtové problémy, viedli k slabému rastu cien, inflácia bola prítomná počas dlhého obdobia rímskej histórie. Hádam najslávnejšia epizóda kontroly cien v rímskej histórii bola za vlády cisára Diokleciána, ktorý po nástupe na trón okamžite začal realizovať obrovské a finančne nákladné projekty. Vládne výdavky masívne rástli, na ozbrojené sily a vojsko, na obrovské stavebné projekty v Malej Ázii (dnešné Turecko) pri meste Nicomedia. Dokázal značne rozšíriť rímsku byrokraciu, zaviedol nútené práce na svojich projektoch.

Aby mal na financovaniu všetkých týchto vládnych aktivít, Dioklecián dramaticky zvýšil dane každému segmentu rímskeho obyvateľstva. Za následok to malo nárast zábran proti práci, výrobe, úsporám aj investíciám, ktoré boli dlho považované za následky vysokých úrovní a miery zdanenia. To malo za následok pokles obchodu ako takého. Keď už zdanenie nedokázalo generovať dostatočné príjmy na financovanie všetkých týchto aktivít, cisár Dioklecián sa uchýlil k znehodnoteniu meny. Odrazu mali zlaté a strieborné mince nižsí obsah drahého kovu, opätovne ich vydala vláda s tvrdením, že ich hodnota je predsa rovnaká ako predtým. Vláda vyžadovala od rímskych občanov a všetkých obyvateľov celej ríše, aby prijali toto znehodnotené platidlo a akceptovali jeho vyššiu hodnotu, než skutočne predstavovalo. Výsledkom bolo, že zákonné platidlo, teda mince s nižšou hodnotou, obchodníci prijímali so zľavou, čo sa zakrátko odrazilo znehodnoteným na trhu. Ľudia začali zhromažďovať všetky zlaté a strieborné mince ktoré ešte obsahovali viac zlata a striebra a využívali tie nové na obchodovanie na trhoch.

To samozrejme znamená, že za každú slabšiu mincu dokázali nakúpiť iba menšie množstvo tovaru, než predtým. Alebo na opak, viac z týchto nových mincí museli dať za rovnaké množstvo tovaru ako predtým. Inflácia bola stále horšia, pretože cisár vydával viac a viac týchto stále bezcennejších foriem peňazí.

Dioklecián tiež zaviedol, že rímska vláda neprijímala bezcenné peniaze na zaplatenie daní. Rímski daňovníci museli splniť svoje daňové povinnosti v podobe skutočného tovaru. Mnohých to zväzovalo, museli mať pozemok, alebo povolanie, ktoré im zabezpečilo, že dokážu vyrábať produkty, ktoré vláda požadovala v čase výberu daní.

Ale to najhoršie ešte len prišlo. Cisár stanovil pevné ceny obilia, hovädzieho mäsa, vajec, oblečenia a ďalších predmetov predávaných na trhu. Tiež zafixoval mzdy zamestnaným pri výrobe tohto tovaru. Sankcie za porušenie týchto cenových a mzdových regulácií sa trestali smrťou. Pre mnohých poľnohospodárov a výrobcov to znamenalo stratu akejkoľvek motivácie ponúkať svoje komodity na trhu za ceny stanovené hlboko pod tú, čo obchodníci považovali za spravodlivé, odrážajúce trhové hodnoty. V gréckych častiach rímskej ríše archeológovia našli zoznam vládou nariadených cien, na ktorých bolo okolo 1000 položiek z oblasti komodít, tovaru a služieb. Veľa krvi sa vtom čase prelialo, za malicherné veci, hladomor sa postupne rozširoval. Keď po mnohých .rokoch končene vládca zomrel, zákon sa zrušil.





Dokážeme sa z histórie poučiť? Čo to znamená pre súčasnú hospodársku politiku?

Roland Kent, ekonomický historik tohto obdobia dokázal následky Diokleciánovho ediktu zhrnúť nasledujúcim spôsobom:

- Cenové obmedzenia neboli akceptované zo strany obchodníkov, napriek trestu smrti. Ak kupujúci skonštatoval, že cena bola nad zákonný limit, zbehli sa davy aby sa prizerali na zničenie zariadenia previnivšieho obchodníka. Obchodníci hromadili svoj tovar pre deň, kedy by mali obmedzenia padnúť. Výsledný nedostatok dostupných tovarov spôsobil ešte väčšie zvýšenie cien, takže sa nakoniec aj tak obchodovalo za nelegálne ceny, ale tajne.

- Ekonomické dôsledky boli katastrofálne pre rímske hospodárstvo, stačili štyri roky po uvedení obmedzení do života a Dioklecián už ohlasoval svoje odstúpenie kvôli "zlému zdravotnému stavu". V prípade, že by politický vodca nemal v pláne vzdať sa moci, odstránili by ho hoci aj za cenu atentátu. Zatiaľ čo edikt nebol nikdy formálne zrušený, čoskoro sa stal mŕtvou literou krátko po tom, čo Dioklecián opustil trón.

Michael Ivanovič Rostovtzeff, popredný historik zaoberajúci sa rímskou ekonomikou, ponúkol takýto súhrn vo svojom súhrne sociálnych a hospodárskych dejín Rímskej ríše (1926):

- Rovnaký systém cenovej a mzdovej kontroly sa snažili presadiť aj pred Diokleciánom. Al často sa pokúšali o niečo podobné aj po ňom. Ako prechodné opatrenie v kritických časoch, by to mohlo mať úžitok. Ale ako dlhodobejšie opatrenia všeobecnej povahy je isté, že napáchajú veľké škody a vyvolajú strašné krviprelievanie, bez toho, aby to prinieslo nejakú úľavu. Dioklecián poškvrnil vieru antiky v všemocnosť štátu, vieru, ktorú veľa moderných teoretikov aj naďalej zdieľa spolu s ním.

Ludwig von Mises dospel k záveru, že Rímska ríša začala oslabovať a smerovala k rozkladu, pretože chýbali nápady aj ideológia, ktoré sú nevyhnutné pre slobodnú a prosperujúcu spoločnosť. Absentovala filozofia individuálnych práv a voľných trhov.

- Nádherná civilizácia staroveku vyhynula, pretože nebola schopná si nastaviť svoj morálny kódex a právny systém požiadavkám trhového hospodárstva. Spoločenský poriadok je odsúdený na zánik, ak akcie, ktoré ich normálne činnosti vyžadujú, sú odmietnuté podľa meradiel morálky, sú vyhlásené za nezákonné podľa zákonov krajiny a sú stíhané ako trestné činy súdmi a políciou. Rímska ríša sa rozpadla na prach, pretože nemala ducha (klasického) liberalizmu a slobodného podnikania.

Autorom je Richard M. Ebeling bývalý prezident Nadácie pre ekonomické vzdelanie (FEE).