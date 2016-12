Čas, alebo peniaze: Čo si ceníte viac?

Zdroj: WSJ

dnes 0:46 -

Úplne inak asi budete rozmýšľať v každodennom živote. Máte zaujímavú prácu a doma malé dieťa, ktorému venujete všetok voľný čas. Zároveň ale viete, že váš plat nie je dosť vysoký na to, aby ste svojej dcére alebo synovi mohli dopriať všetko, čo by ste chceli. V tej chvíli vám na stole pristane ponuka na dobre platenú víkendovú prácu, ale na druhej strane republiky. Musíte si zvážiť, čo má v takejto situácii väčšiu hodnotu. Bude to čas strávený s rodinou, alebo zarobené peniaze?

Štúdia na túto tému bola nedávno publikovaná vo vedeckom časopise Social Psychological and Personality Science. S podobnou situáciou konfrontovali takmer 4500 Američanov. Výsledok prieskumu bol pomerne jednoznačný, pre mnohých ale tiež veľmi prekvapivý. Až 64 % opýtaných odpovedalo, že väčšiu hodnotu majú peniaze. Čísla však možno čítať aj trochu inak. Zo skladby odpovedí totiž vyplýva, že ľudia, ktorí by uprednostnili čas strávený s rodinou, sú so svojím životom všeobecne spokojnejší než tí, ktorí by radšej cez víkend trávili čas v práci. Platí pritom, že všeobecne spokojnejší sú ľudia s vyššími príjmami.





Autori prieskumu však upozorňujú, že postoj ľudí nie je v čase nemenný. Keď rovnakú otázku položili rovnakej vzorke ľudí o rok neskôr, zhruba 25 % z nich odpovedalo opačne. A viac ľudí sa tiež na stranu času stráveného s rodinou prikláňalo vo chvíli, keď dostali za úlohu spísať dôvody, prečo by čas mal byť cennejší ako extra peniaze.

Keď musíte platiť lízing, hypotéku a ešte hradiť všetku starostlivosť o malé dieťa s už aj tak napätým rozpočtom, možnosť voľby prakticky nemáte. Pokiaľ ale vyložene netrpíte nedostatkom, je dobrým signálom, ak sa v podobných situáciách zamyslíte a neženie vás len vidina zarobených peňazí.