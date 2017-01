Kúsok z histórie: Ako stredoveké mestá vydláždili cestu kapitalizmu

Zdroj: Fee

Boli to stredoveké mestá, kde sa začali objavovať ekonomické, právne a sociálne inštitúcie, tak podstatné pre rozvoj rozsiahleho a zložitého trhového hospodárstva. Takého hospodárstva, kde má každý svoje miesto, v ktorom každý účastník plní svoju úlohu a tým, že slúži ostatným cez vzájomnú previazanosť výroby a obchodu prirodzene zapadá do systému deľby práce.

Pomaly sa začali objavovať zmluvné partnerstvá a inštituciálne vlastníctvo , ale to neznamená, že počas tohto obdobia život v stredovekom meste odmietal nastavenia voľného trhu. Skôr naopak.

Konkurencia, ako ju poznáme dnes, neexistovala. Bola považovaná za nebezpečný a nežiaduci spôsob podnikania. Ceny a mzdy boli všetky riadené na základe koncepcie "poctivosti" a "spravodlivosti". Komunálne vlastníctvo a správa majetku v mestách bola bežná prax. Napríklad ak bola niekde pastvina, na nej si mohli všetci obyvatelia pásť dobytok. Ak bol postavený mlyn, bol obecným zariadením, kde si všetci obyvatelia mesta mohli zomlieť svoje obilie. Často sa tak využívali aj pekárne, trhovisko a podobne. Bolo to spoločné vlastníctvo.



Za skutočný inštitucionálny mechanizmus hospodárskej regulácie v centre stredovekého mesta sa dajú považovať "cechy."Tieto združenia určovali, kto mohol obchodovať v meste, a za akých podmienok. Aj to akým spôsobom sa výrobok alebo službu mali pripravovať a ponúkať na trhu.

Zahraniční obchodníci mohli obchodovať v mestách len základe osobitného povolenia. Ich pohyb boli sledovaný, nesmeli nič dávať pod cenu domácich obchodníkov a do ich ponuky sa mohli dostať len výrobky zašpecifikované, čo sa týka kvality aj druhu.





Mešťania si vytvárali "spolky", ktoré definovali mnohé pravidlá. Pravidlá pre učňovstvo, kto a ako vstupuje do ktorého povolania, alebo zamestnania každý rok, kto sa stal "majstrom", ako člen cechu, metódy a materiály, ktoré mohli byť použité pri výrobe tovaru, otváracie hodiny pre firmy aj obchody, tovar, ktorý musí byť stiahnutý z regálov po určitom čase počas dňa, aký tovar mohol byť predávaný výhradne na cechových kontrolovaných trhoch, všetky ceny vrátane určenia maxím a miním nad a pod ktoré ak padli, považovalo sa to za porušenie kódexu a predmetom trestného stíhania.

Údajným dôvodom týchto pravidiel a predpisov bolo udržanie prijateľných cien pre zákazníkov a zaručenie minimálnych vlastností ponúkaného tovaru, ktorý sa dostal na trh. V skutočnosti cechy slúžil ako legalizácia cesty pre monopolizáciu obchodu a remesiel. Tým sa podarilo spomaliť prípadné zlepšenie vlastností tovaru, alebo rozšíriť komodity ponúkané na trhu. Odrádzalo to remeselníkov a odborníkov, aby sa pokúsili znížiť svoje výrobné náklady a zvýšiť svoje príjmy tým, že ponúkli svoj tovar za zníženú a teda atraktívnejšiu cenu.





Všetky tieto nežiadúce možnosti, zlepšenie kvality, väčšia rozmanitosť, nižšie predajné ceny, boli považované za "nespravodlivé" a "nekalé" obchodné praktiky, ktoré by poškodili všetkých "čestný" mužov v rôznych výrobných odvetviach a obchode. Takéto správanie, ako sa tvrdilo, by destabilizovalo trhy, narušilo tradičné normy podnikania a spôsobilo ujmu výrobcom aj spotrebiteľom v dlhodobom horizonte. Bolo preto lepšie kontrolovať a obmedzovať zásobovanie, spôsoby výroby a úpravu cien a miezd obvyklými cestami, aby bola zaistená kontinuita pre mestský obchodný život.

Bolo by nesprávne tvrdiť, že to nevidelo k žiadnym príležitostiam pre experimentovanie v oblasti obchodu. Najúspešnejším z nich bol stredoveký jarmok. Veľký trh zvyčajne potreboval povolenie od kráľa, a bol najčastejšie usporiadaný na miestnej fare, cirkevný hodnostár pôsobil ako "zastrešovateľ" pre danú udalosť. Často sa usporiadali na križovatke najznámejších a najfrekventovanejších obchodných ciest. Neskôr tu boli založené mestá, ktoré sa časom preslávili.



Čas jarmoku bol zvolený tak, aby sa zhodoval s cirkevným sviatkom či iným, aby prilákal veľké množstvo ľudí. Trvali niekoľko dní, až šesť týždňov. Čím viac úspešných a významných veľkých obchodníkov na trh prišlo z národný alebo medzinárodných inštitúcií, tým viac to dokázalo prilákať kupcov a obchodníkov zo všetkých častí kontinentu. Okrem podnikania, trhy predstavovali aj príležitosti pre sociálne kontakty. Veselica, divoké zvieratá, tancujúce medvede, šašovia aj muzikanti.



Vojvoda, alebo biskup, ktorý bol hostiteľom trhu sa snažil podporiť svoj úspech tým, že ponúkol obchodníkom a dílerom, ktorí sa rozhodli pricestovať na trh, oslobodenie od obvyklých daní, mýta a obchodných pravidiel či obmedzení počas ich prítomnosti na trhu. Šľachta, alebo náboženskí predstavitelia to robili pre vlastný zisk. Dane a špeciálne poplatky im museli zaplatiť na trhu zúčastnení obchodníci a živnostníci.

Prostredie relatívne voľného obchodu, obklopené sprievodnými udalosťami malo za následok, že sa takýto systém obchodných veľtrhov začal nazývať "voľným trhom." Malo to dva dôvody.

Po prvé, trh fungoval ako médium, prostredníctvom ktorého sa pravidelne stretávali ľudia z rôznej časti Európy, aby sa oboznámili s druhmi tovaru, jeho kvalitou a spôsobom výroby.

Po druhé, trh predstavil poňatie pravidiel obchodu, ako sú zmluvy a vlastnícke práva. Demonštrovali sa tu rozšírené príležitosti k dosiahnutiu vzájomného prospechu. Predpísané zisky, ani mýto a dane nemali brániť voľnému pohybu ľudí a tovaru.



Stručne povedané: politický, sociálny a hospodársky život v stredoveku sa točí okolo dvoch inštitúcií:

- Panský systém na vidieku, kde život predstavoval relatívne sebestačnú existenciu, život, v ktorom sa drvivá väčšina z materiálnych životných potrieb pestuje, vyrába, a používa v medziach príslušného panstva. Páni majú kontrolu prakticky nad všetkým, od politického po hospodársky život.



- Cechový systém v mestách, ktoré boli centrom obchodu, výroby, remesiel a špecializácie rôzneho druhu, a kde sa obchodovala väčšina potravín a súvisiacich poľnohospodárskych položiek, ktoré mešťania k životu potrebovali.

Postupné uznávanie vlastníckych práv a právnych zmluvných vzťahov pre obchod a výmenu v mestách, pomohol vytvoriť ekonomický systém s prísnou reguláciou cien, výroby a zamestnanosti prostredníctvom remesiel a profesijných cechov.

Štruktúra panského a cechového systému tiež znamenala, že ekonomické zameranie, politická lojalita a sociálne vzťahy boli obmedzené na extrémne úzke geografické územie. Počas tohto dlhého obdobia histórie nájdeme len málo politickej či ekonomickej väzby spájajúcej rôzne časti Európy. Okrem pravidelných stretnutí "voľného trhu."

Autorom je Richard M. Ebeling, prezident Nadácie pre ekonomické vzdelanie v rokoch 2003- 2008.