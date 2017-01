Krátky sprievodca iracionálneho investora: Keď sa budete držať tohto scenára, zaručene prídete o všetko

Zdroj: monevator

Foto: thinkstock

dnes 0:54 -

Čítate len články o hrozbe medvedích trhov

Dobrá investícia závisí aj na nastavení mysle, takže ak chcete investovať zle, je dôležité svoje myslenie bezodkladne zahltiť myšlienkami na niečo zlé. A kde inde sa to dá lepšie dosiahnuť, ako na weboch, ktoré predpovedajú finančný armagedon aj na začiatku býčieho trhu. Ideálne je počúvať investorov, ktorí momentálne radia investovať do ruských ťažiarov ropy a podobne. Na druhej strane je pravda, že čítanie prehnane optimistických predpovedí o zaujímavých ziskoch pri investovaní do akciových indexov aktuálne tiež pravdepodobne nebude to pravé orechové. Takže pokojne čítajte, ale svoje peniaze radšej podľa týchto scenárov neinvestujte.



Nakupujete na základe šialených tipov ľudí na sociálnych sieťach

Ak patríte ku krátkodobým obchodníkom orientovaným na krátkodobé pseudoinvestície, máte možnosť začať utrácať svoje peniaze u internetových podvodníkov. Môžete tiež vymeniť svoje lacné indexové investície za drahé aktívne spravované fondy, ale tie sú dnes určené skôr pre tých, ktorí nechcú prísť o všetko. Väčšina manažérov je dosť múdra na to, aby síce nedosahovala výkonnosť benchmarku, ale aby "svoje" fondy zároveň úplne nevytunelovali. Tí šťastnejší môžu natrafiť na nejaký zaujímavý hedžový fond, ktorý prišiel s unikátnou stratégiou zameranou na energetický sektor v tak značne zadlžených rozvíjajúcich sa krajinách. Ale stávkou na jasnú prehru je investovanie do stále sa meniacich koncentrovaných portfólií zostavených z titulov, ktoré sa pri živote držia len silou vôle.

Pre začiatok je dobré sledovať a riadiť sa radami neznámych jedincov na niektorej z obľúbených sociálnych sietí, kde vystupujú pod prezývkou UltraBu11ish Rightguy72. Že nikoho podobného nepoznáte? Nebojte sa, kto hľadá, ten nájde. Ak budete mať šťastie, tento tipovač príde s nejakou zaujímavou insiderskou informáciou, prípadne odhalí existenciu "veľkého predajcu", ktorý sa chystá pozastaviť predaja a začať rally. Ale báť sa nemusíte, k takému niečomu nikdy nedôjde. Alternatívou sú experti, ktorí vďaka sledovaniu trhov prišli na ľstivé spôsoby tvorcov trhu a môžu z toho ťažiť, hoci ani oni, ani vy nemáte poňatia, o čo vlastne ide. Ak teda chcete prísť o peniaze, stačí tieto individuá bezhranične počúvať a otrocky kopírovať ich nákupy a predaje. Je to tak jednoduché.

Obchodujete tak často, ako to len ide

Podľa niektorých štúdií sa ukazuje, že tí, ktorí robia menej obchodov, sú na tom lepšie ako ostatní. Takže ak chcete prísť o peniaze, musíte obchodovať tak často, až to bude vyzerať, že vlastniť nejaký titul dlhší čas je vlastne nelegálne. Mobilné telefóny tento spôsob straty ešte zjednodušujú, takže môžete obchodovať prakticky všade. V práci, na záchode, v kúpeľni, počas nudnej prezentácie alebo v električke. A samozrejme je nutné sa snažiť nakupovať na maximách a predávať na minimách. Rýchlosť, akou stratíte peniaze, tak bude maximálna.

Ignorujete náklady a poplatky

Problémom súčasnosti je fakt, že on-line obchodovanie rapídne znížilo náklady na obchodovanie, a to aj pre retailových klientov. Tento problém je možné kompenzovať tým, že denne urobíte aspoň desať a viac obchodov, čo spoločne so spreadom a poplatkami na burzám napácha na investičnom účte dostatočnú sekeru. Nekontrolované intradenné obchodovanie je skrátka ideálne, pretože kombinuje silu emócií, znásobených poplatkov a stupídnych rád od vášho internetového poradcu.

Investujete na dlh

Je možné, že aj pri dodržaní všetkých predchádzajúcich rád neprichádzate o peniaze dostatočne rýchlo. Ak teda ešte stále trpíte nadmerným bohatstvom, finančná páka by mohla byť riešením tohto problému. Za normálnych okolností, keď investujete aj do nezmyselne predražených a nelikvidných lacných akcií, môžete prísť maximálne o tie peniaze, ktoré ste investovali. A dokonca to môže trvať aj niekoľko rokov. Pokiaľ ale investujete s pákou, môžete skončiť aj v mínuse. Vtip je v tom, že ak sa dostanete do veľkej straty vo veľmi krátkom čase, môžete si vylepšovať situáciu niekoľkými neuváženými rozhodnutiami, ktoré sa určite ukážu ako zlé. Vaša strata tak porastie exponenciálne. Čo ale, ak vám broker neumožní obchodovať na páku? Môžete sa predsa zadlžiť v banke, využiť kreditku alebo kontokorent, prípadne investovať do inverzných a pákových ETF, niektoré umožňujú dokonca niekoľkonásobnú páku. Dostatočne zložitá konštrukcia takých ETF je zárukou, že stratíte peniaze bez toho, aby sa podkladové aktívum pohybovalo nesprávnym smerom. Jednoducho geniálne.

Vyhýbate sa penzijným fondom a daňovo zvýhodneným produktom

Predchádzajúce rady sú takmer istou stávkou na stratu peňazí, ale poznáte to, niekedy aj motyka vystrelí, a potom sa musíte vysporiadať s nečakaným ziskom, ktorý je ešte umocnený pákovým efektom. Jedným zo spôsobov, ako obmedziť prípadné zisky, je vyhýbať sa produktom, na ktoré vám napríklad môže prispieť zamestnávateľ, alebo takým nástrojom, pri ktorých si môžete odpočítať dane. Keď už skrátka prísť o peniaze, tak je potrebné robiť to poriadne.

Bonus pre profesionálov

Pre všetkých, ktorí majú pocit, že tieto rýchle lekcie investičného rozhodovania pre nich nie sú vhodné, je tu ešte jedna špecialita. Existuje celé odvetvie, v ktorom sa pohybujú predajcovia, podvodníci a iné živly, a tí sa jednoducho nemôžu dočkať, až vám odporučia tú pravú investíciu. Pôjde o zaručené tipy na zárobky v desiatkach percent ročne, ale pod jednou podmienkou. Musíte nakúpiť akcie ešte ten istý deň, inak bude neskoro. Ak teda budete mať šťastie, určite sa vám ozve niekto, komu záleží na vašom šťastí a peniazoch. Z nejakého dôvodu sa s vami bude chcieť podeliť o zaručene ziskovú investíciu namiesto toho, aby si ju nechal pre seba. Určite do toho choďte a využite túto jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nemusí opakovať. Budete mať istotu, že na konci roka 2016 budete mať oveľa menej peňazí ako na jeho začiatku.