Vyznáte sa v opciách? Zisk bez rizika nemusí byť len výmysel

Zdroj: IW

Foto: SITA/AP;thinkstock

dnes 1:05 -

Investovanie je zaujímavá možnosť, ako nechať rozrastať svoj majetok. Keď máte úspech, prináša investovanie dokonca zábavu. Obava, že investované peniaze už nikdy neuvidíte, je ale vždy prítomná, a práve tá od investovania rad ľudí odrádza. Pritom existuje možnosť, ako riziko straty obísť, alebo aspoň obmedziť, a to ako pri nákupe LONG, čo je špekuláciu na rast ceny, tak aj pri predaji SHORT, špekulácii na pokles. "Perfect hedge", takto sa označuje portfólio, ktoré je bezrizikové. Ale ako sa k nemu dopracovať? A je to vôbec možné?

Predstavte si poistenie vášho nového auta. Poistka vám zaručuje, že pri krádeži alebo zničení vozidla dostanete späť celú sumu, ktorú ste vyplatili pri nákupe. Za takúto poistku ale musíte zaplatiť primeranú sumu. Drahá poistka rovná sa vysoká garancia. Podobne to funguje s opciami na trhoch. Ide o moderné finančné inštrumenty, ktoré vám síce nevrátia peniaze stratené pri investovaní, ale zmiernia riziko straty pri súčasnom raste prípadného zisku.

Put opcie

Povedzme, že si zaobstaráte tisíc kusov akcií po 5 eur, spolu teda zaplatíte 5 tisíc eur. Máte ale obavy z možného poklesu ceny, a tak prichádzajú do úvahy protective put opcie, ktoré vám zaistia, že za 5 eur budete môcť po určitý čas akcie kedykoľvek predať. Pri nadobudnutí takéhoto inštrumentu máte právo, ale nie povinnosť, až do vypršania opcie akcie predať za vopred určenú cenu. Cenu za nákup tohto práva musíte zaplatiť vždy, v prípade pozitívneho vývoja ceny akcie ide ale prakticky o cenu za istotu, že "neprerobíte". Uvedená opcia tak znižuje prípadný zisk, ale ochraňuje pred prípadnou stratou. Špekulant, ktorý takúto protective put opciu predáva, dúfa v stagnácii, alebo raste ceny podkladového aktíva. V takom prípade sa totiž jeho "protihráčom" realizácia opcie nevypláca.







Call opcie

Ďalšou možnosťou, ako čiastočne obísť riziko, je nákup takzvaných call opcií, čo oprávňuje k nákupu určitého počtu akcií za vopred stanovenú cenu. Keď práve nemáte dosť peňazí, ale veríte, že cena danej akcie porastie, opciou si môžete akcie za aktuálnu cenu zabezpečiť a nakúpiť neskôr. Opäť musíte zaplatiť poplatok, v tomto prípade však dúfate, že kurz titulu pôjde hore. Ak sa vám teda páčia nejaké konkrétne akcie, a chceli by ste si ich kúpiť čo najviac kusov, nemáte však voľné peniaze, tak sa rozhodnete túto kúpnu cenu zabezpečiť nákupom call opcie. Pri nepriaznivom vývoji ceny akcie ju nemusíte využiť a prídete len o poplatok za nákup opcie. Pri priamej investícii do akcií by ste ale v takomto prípade stratili oveľa viac. Keď sa naopak cena akcií zvýši, môžete opciu zrealizovať, kúpiť akcie za vopred dohodnutú cenu a predať ich za aktuálnu vyššiu cenu. Predajca opcie v tomto prípade dúfa v prepad ceny akcií, aby sa "protihráčom" v obchode nevyplatila realizácie opcie. Za výrazne vyššiu cenu, než je aktuálny trhový kurz, by žiadny drobný investor akciu nekúpil, a tak predajca opcie zarobí.

Nezabúdajme, že investovanie nikdy nie je bez rizika. Opcie však môžu poskytnúť aspoň čiastočnú ochranu za relatívne zaujímavú cenu. Na opciách sa dokonca dá zarábať, ale nie je to nič jednoduché, akokoľvek sa to tak mnohí brokeri snažia svojim klientom prezentovať. Základom sú ako pri akomkoľvek inom obchodovaní stratégie a disciplína.



5 výhod opcií oproti akciám

Opcie sú lacnejšie ako akcie

Nákupom call opcie namiesto akcií získavate právo kúpiť 100 kusov akcií za vopred stanovenú cenu. Vzhľadom k tomu, že cena kúpenej opcie je výrazne nižšia, môžete niekoľkonásobne znížiť investovaný kapitál na získanie rovnakej expozície. Napríklad 100 akcií istej firmy pri cene 110 USD znamená investíciu 11 000 USD. Call opcie s realizačnou cenou 110 USD sa môžu predávať za prémiu 5 USD, čo znamená investíciu 500 USD. Nezabudnime, že call opcia znamená právo na nákup akcií a za získanie tohto práva sa platí práve spomínaná prémia. Investícia do opcie je v tomto prípade 22 krát nižšia oproti nákupu akcií. Opcie umožňujú otvorenie rovnako veľkej pozície v akciách pri výrazne nižšom vynaloženom kapitále. Je teda možné buď otvoriť väčšiu pozíciu, alebo diverzifikovať a otvoriť ďalšie pozície. Navyše môžete ušetriť na transakčných nákladoch spojených s otvorením pozície v danej výške.

Opcie majú limitované riziko

Opcie je možné obchodovať prostredníctvom najrôznejších kombinácií, teda stratégií. Tie môžu byť viac či menej riskantné než nákup akcií. Menej riskantné jednak preto, že vyžadujú menší kapitál ako akcie, a jednak v dôsledku vyššej odolnosti voči nepredvídateľným cenovým skokom u akcií. Maximálna strata, s ktorou môžeme u jednotlivých inštrumentov počítať, sa podstatne líši. Pri call opcii je maximálna strata v podobe zaplatenej opčnej prémie, ale akcie môžu klesnúť teoreticky až na nulu. Jednou z možností, ako obmedziť straty pri nákupe akcií, je zadanie predajného stop pokynu (stop-loss). V prípade, že cena akcie klesne na, alebo pod úroveň zadaného pokynu, akcie sa automaticky predajú. Predíde sa tak vyšším stratám v prípade, že by cena akcií naďalej klesala. Problém môže nastať v prípade cenových odskokov (gapov), kedy akcie otvárajú výrazne pod zatváracou cenou z predchádzajúceho obchodného dňa alebo naopak.





Vráťme sa k spomenutému príkladu. Kúpite si akcie za cenu 110 USD. Zároveň pripojíme predajný stop pokyn na úrovni 100 USD. Ak by sa akcie pred koncom obchodného dňa prepadli na úroveň 101 USD a po uzavretí trhov by boli zverejnené negatívne správy, akcie by mohli ďalší deň otvoriť výrazne nižšie, napríklad na úrovni 90 USD. Predajný stop pokyn sa aktivuje pri otvorení trhu, pretože cena akcie klesla pod 100 USD. Akcie sa ale predajú za trhovú cenu 90, nie za stop pokynom stanovenú cenu 100 USD. Namiesto straty 1 000 USD je razom strata 2 000 USD. V prípade nákupu call opcie je situácia priaznivejšia. Pri prepade ceny akcií klesne cena opcie maximálne na nulu. Ako už bolo spomenuté, v najhoršom prípade prídete o investovaných 500 USD. Ak potom klesne cena opcie, nedôjde k jej automatickému predaju. Ak by sa v nasledujúcich dňoch cena akcií zvýšila, narástla by aj cena opcií, takže by ste ako investor mohli dosiahnuť zníženie straty, prípadne sa aj preklopiť do zisku. Z charakteristík nakúpenej call opcie teda vyplýva, že opcia má zabudovaný 100 % funkčný stop pokyn.

Opcie umožňujú pákový efekt

Na rozdiel od situácie s limitovaným rizikom uvažujme teraz o náraste ceny akcií. Pretože na nákup call opcie potrebujete nižší kapitál ako na nákup akcií, poskytujú opcie pákový efekt. Ak by akcie z príkladu zdraželi na 140 USD, tak by ste pri nákupe na úrovni 110 USD dosiahli zisk 30 USD na akciu, čo zodpovedá zhodnoteniu 27 %. V rovnakej situácii by cena kúpenej call opcie s realizačnou cenou 110 USD vzrástla na 30 USD, čo je rozdiel medzi trhovou cenou akcie (140) a realizačnou cenou opcie (110). Pri zaplatenej opčnej prémii vo výške 500 USD, ktorá je cenou týchto opcií, by sa dosiahol zisk 2 500 USD. To zodpovedá zhodnoteniu o 500 %. Treba však mať na pamäti, že pákový efekt funguje oboma smermi.

Opcie ponúkajú výhodnejšie špekuláciu na pokles

Všetky doteraz uvedené informácie platia aj v prípade, že namiesto nákupu akcií budete uvažovať o špekulácii na pokles otvorením krátkej pozície. Z pohľadu opcií stačí namiesto call opcie nakúpiť put opciu. Put opcia dáva investorovi právo v budúcnosti predať akcie pri danej cene. V porovnaní s otvorením krátkej pozície v akciách má pritom nákup put opcie dve výrazné výhody. Pri akciách sa za požičanie platí úrok protistrane, ktorá akcie požičala pre predaj na krátko. U nakúpenej put opcie žiadny úrok neplatíte. Ten, kto nám akcie na predaj nakrátko požičal, môže kedykoľvek požiadať o ich vrátenie. Pri nákupe put opcie toto nehrozí, pozíciu máte plne pod vlastnou kontrolou.

Opcie zaisťujú vyššiu flexibilitu vplyvom rôznych stratégií

Pri akciách máme na výber iba z dvoch možností - rast a pokles. Opcie umožňujú dosahovať zisky nielen správnym odhadnutím budúceho smerovania, možnosťou je ďaleko viac. Môžeme zarábať na tom, že akcie neklesnú pod určitú úroveň, že sa ich cena udrží v danom období vo zvolenom cenovom rozmedzí, prípadne na zvýšenej volatilite cien.